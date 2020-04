Un tren a luat foc in Brasov, o persoana a murit

Ziare.

Conform sursei citate, initial, pompierii chemati sa stinga incendiul au fost informati ca in trenul respectiv nu sunt calatori.Ulterior, la stingerea incendiului, in vagonul cuprins de flacari a fost gasit cadavrul unei persoane."Din declaratiile conductorului, acesta nu stia de prezenta respectivei persoane in tren", au precizat reprezentantii ISU Brasov.Trenul era compus dintr-o locomotiva si doua vagoane, a mentionat sursa citata.