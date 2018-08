Un tren plin cu benzina a luat foc in Prahova

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor ISU Prahova, incendiul a izbucnit cu putin timp inainte de ora 6:00, la locomotiva si s-a manifestat la compartimentul motor."A fost incendiu la locomotiva CFR Ploiesti-Valea Calugareasca. S-a manifestat la nivelul compartimentului motor, a fost decuplata de vagoane. Trenul transporta benzina si motorina in 27 de vagoane. La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta la intreaga locomotiva", au transmis reprezentantii ISU Prahova.Dupa aproximativ o ora, focul a fost stins de pompierii prahoveni, iar locomotiva va fi transportata in Gara Est din Ploiesti.Potrivit ISU Prahova, locomotiva se deplasa de la Brazi la Fetesti, iar incendiul a izbucnit in apropiere de localitatea Pantazi.