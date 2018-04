1 din 3 condamnati din inchisori ar putea beneficia de executarea restului pedepsei la domiciliu. Consilierii de Probatiune protesteaza

Proteste in toata tara

Este estimarea facuta de Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune (SNCSP), oamenii care sunt desemnati sa ii monitorizeze pe condamnatii care executa pedepse in stare de libertate si in sarcina carora ar intra si cei condamnati la domiciliu, potrivit noii legi.Intr-un comunicat remis luni, sindicatul transmite ca "se opune transformarii consilierilor de probatiune in gardieni insarcinati cu paza detinutilor care isi vor executa pedepsele la domiciliu, prin supraveghere cu bratara electronica, asa cum prevede, in prezent, proiectul de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate care urmeaza a primi votul final astazi in Parlament".Avand in vedere ca sunt, consilierii de probatiune considera ca plasarea unor astfel de atributii in sarcina lor "nu doar ca este total nepotrivita (in raport cu pregatirea si pozitia acestora in cadrul sistemului de justitie), dar, in plus, va afecta atat functionarea sistemului de probatiune, care se confrunta de cativa ani cu probleme grave legate de lipsa resurselor umane si materiale".In expunerea de motive, initiatorii acestui proiect de lege estimeaza ca pentru a putea face fata noilor atributii,(deci de 10 ori mai multi decat in prezent), un obiectiv total nerealist si imposibil de atins in termenul prevazut pentru acest lucru, de 180 de zile, adauga documentul citat.Sindicatul mai precizeaza ca cresterea numarului de consilieri este o masura extrem de necesara avand in vedere volumul de munca din prezent, dar ca Strategia de dezvoltare propusa recent de Ministerul Justitiei prevede angajarea a doar 400 de noi consilieri pana in 2020, masura care nu este suficienta nici macar pentru a acoperi deficitul de personal din conditiile actuale.In plus, mai apare o problema geografica."Cei 552 de consilieri de probatiune existenti la nivel national isi desfasoara activitatea cu precadere in orasele resedinta de judet, unde sunt situate sediile serviciilor de probatiune, laAvand in vedere lipsa de personal (sunt numeroase judete unde nu exista mai mult de 10 consilieri de probatiune), cat si distantele semnificative care trebuie parcurse, este evident ca sistemul de probatiune nu poate asigura in mod real supravegherea detinutilor care, conform proiectului de lege, vor executa pedeapsa la domiciliu, cu bratara electronica, in cazul acestorain cazul in care condamnatii nu respecta conditiile de detentie, un astfel de regim de lucru fiind specific institutiilor din sistemul de ordine publica, si nu serviciilor de probatiune", subliniaza comunicatul citat.Sindicatul explica, de asemenea, ca avand in vedere specificul muncii consilierilor de probatiune, acestia lucreaza pe timpul zilei, in regim de 8 ore/zi, cinci zile pe saptamana.De asemenea, consilierii de probatiune nu sunt instruiti in tehnici speciale de interventie in situatii cu potential violent, iar serviciile de probatiune nu dispun de soferi si nici de autoturisme."Nu in ultimul rand, trebuie avut in vedere faptul ca profesia de consilier de probatiune presupune o activitate complexa, care vizeaza controlul modului in care persoanele respecta masurile si obligatiile stabilite de instanta, precum si interventii la nivel psiho-social, toate avand ca obiectiv reintegrarea sociala a infractorilor si prevenirea comiterii unor noi infractiuni de catre acestia.Consilierii de probatiune au la baza studii de drept sau stiinte sociale (psihologie, sociologie, asistenta sociala), iar reducerea rolului lor la cel de simpli paznici sau gardieni ai detinutilor supravegheati prin bratara electronica ar reprezenta oindepartare semnificativa de la misiunea de baza a sistemului de probatiune si scopul pentru care a fost creat acesta", adauga comunicatul.Sindicalistii si-au transmis obiectiile catre membrii Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor atat in scris, cat si verbal, insa presedintele Eugen Nicolicea a replicat ca: "cei de la probatiune au venit doar sa se planga, nu sa aduca si solutii".Negasind intelegere la factorii politici si pentru a trage un semnal de alarma cu privire la consecintele nefaste pe care le va avea acest proiect de lege daca este adoptat de Parlament in forma actuala, consilierii de probatiune din Bucuresti si alte 23 de judete - Arad, Arges, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Hunedoara, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Valcea, Vrancea - au decis sa protesteze luni, intre orele 09:00 si 13:00, prin intreruperea lucrului si stationarea in fata sediilor serviciilor de probatiune.Amintim ca in dezbaterea Camerei Deputatilor va intra un proiect de lege care a iesit saptamana trecuta de la Comisia Juridica. Deputatii juristi au comasat trei propuneri legislative initiate de PNL si UDMR, adaugand mai multe amendamente ale PSD.Potrivit proiectului de lege, masurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt masuri de natura judiciara, dispuse de judecatorul de supraveghere a executarii pedepsei conform Legii 254/2013, constand in inlocuirea masurii executarii pedepsei principale cu inchisoarea in regim de detentie cu masura executarii acesteia la domiciliu, in libertate sau in regim special penitenciar.Judecatorul de supraveghere a executarii pedepsei va dispune aceste masuri pentru persoanele condamnate la, care au efectuat fractia de 1/5 necesara pentru luarea in discutie a regimului de detentieIata restrictiile impuse de Comisia Juridica la presiunea opiniei publice B.B.