20 de membri ai unui clan din Romania, condamnati in total la 113 ani de inchisoare in Franta

Acesti barbati si femei, membri aceluiasi clan de rromi, au fost condamnati de Tribunalul din Paris pentru "trafic de minori, posesie de bunuri furate, spalare de bani si asociere in scop infractional", informeaza AFP.In total, ei au fost condamnati la 113 de ani de inchisoare, precum si la interdictia de a mai intra pe teritoriul francez.Acest proces care a durat trei saptamani este rodul unor investigatii initiate la sfarsitul lui 2016 in fata recrudescentei furturilor in metroul parizian de catre grupuri de adolescenti foarte abili: minorii, intre 11 si 18 ani, sustrageau telefoane si portofele de la pasageri, cel mai adesea pe scarile metroului.In timp ce unul sau mai multi dintre ei deturnau atentia victimelor, un altul sustragea obiectele si le transmitea unor complici care se grabeau sa la ascunda, inainte ca si ceilalti sa fuga.Aceste bande, care actionau in special in statiile de metrou turistice, au operat mai ales in timpul Conferintei ONU privind schimbarile climatice-21 de la sfarsitul lui 2015 si al Campionatului European de Fotbal din 2016.Ancheta a dus la stabilirea, in ianuarie 2017, a unei cooperari judiciare franco-romane. Sase luni mai tarziu, aceasta a dus la arestarea simultana, in Franta, in Romania, in Spania si in Italia, a celor mai multi dintre suspecti, parinti ai minorilor exploatati.O procedura judiciara continua impotriva altor suspecti in Romania.Valul de arestari din 2017 a dus la o reducere considerabila a numarului de acest tip de furturi la Paris, "insa clanul s-a reconstituit in parte si mai multi minori au revenit de la inceputul anului", potrivit Parchetului.