450 de detinuti au fost evacuati de urgenta din Penitenciarul Iasi

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a anuntat, miercuri, ca ANP a dispus evacuarea urgenta a Corpului A al Penitenciarului Iasi, acesta fiind clasificat de la inceputul lui 2017 in Clasa de risc seismic I si populat cu peste 450 de detinuti.Intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul Federatiei, se arata ca, desi cladirea de detentie are un risc ridicat de prabusire si pune in pericol viata personalului si a detinutilor, aceasta nu se afla pe lista de investitii si de modernizare a sistemului penitenciar, "cu toate ca situatia era cunoscuta de catre ministrul Toader"."Corpul A al Penitenciarului Iasi are 5 sectii de detinere si este o constructie fara fundatie cu parter si un etaj, iar in prezent inca mai este populat cu peste 100 de detinuti, nefiind posibila relocarea acestora in zona Moldovei, din lipsa de spatii", potrivit FSANP.Potrivit unor estimari facute de Federatie, reabilitarea corpului de cladire ar costa circa 7 milioane de euro, iar reconstructia aproximativ 4,5 milioane de Euro, "dupa reproiectarea pentru aproximativ 250 de detinuti si cu respectarea standardului de 4mp/detinut"."In acest context, reamintim ca CEDO a cerut modernizarea penitenciarelor si ca acest proces a fost subminat de catre actualul ministru al Justitiei care a dispus reducerea la jumatate a investitiilor in modernizarea penitenciarelor, de la 7,7 milioane lei la 3 milioane lei conform ANP (Raport de activitate 2017, p.55) ", mai precizeaza sindicalistii.FSANP aminteste de costurile la care ar putea ajunge "premierea infractorilor" (despagubirile pentru perioada in care un detinut a stat in conditii necorespunzatoare in inchisoare - n.red.) - intre 370 si 550 milioane de euro -, fapt ce "demonstreaza ca investitiile in modernizarea penitenciarelor sunt blocate intentionat, desi astfel s-ar rezolva problema de fond a conditiilor de detentie"."Cus-ar putea (re) construi, ceea ce ar insemna. La momentul actual numarul total al detinutilor este de 22.830", mai precizeaza documentul citat.In fine, sindicalistii ii