5.000 de hectare de padure retrocedate ilegal: Doi fosti prefecti au fost condamnati la ani grei de inchisoare

Potrivit sentintei Curtii de Apel Ploiesti, fostul prefect de Buzau, Paul Beganu, a fost condamnat la 9 ani si 8 luni inchisoare.Beganu, prefect al judetului Buzau in perioada 2009-2012, a fost condamnat pentru abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, luare de mita, instigare la savarsirea infractiunii de fals intelectual, spalare de bani, fals intelectual si instigare la savarsirea infractiunii de dare de mita.Prin aceeasi decizie a fost condamnata Maria Buleandra, care era sef al Serviciului Controlul Legalitatii, al Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si Relatii cu Autoritatile Locale, in perioada cand Beganu era prefect.Buleandra a fost, de asemenea, prefect de Buzau, in perioada 2014 - 2015, la data inregistrarii dosarului la DNA.Aceasta a fost acuzata de instigare la infractiunea continuata de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit si a primit o pedeapsa de 5 ani si 6 luni inchisoare.Alte 10 persoane au fost condamnate in acest dosar, de magistratii Curtii de Apel Ploiesti, pentru cumparare de influenta, dare sau luare de mita, abuz in serviciu, constuire de grup infractional organizat, spalare de bani, fals intelectual si uz de fals, sustragere sau distrugere de inscrisuri sau fals in inscrisuri sub semnatura private., de la cei doi fosti prefecti si alti 10 inculpati in dosar.De asemenea, potrivit deciziei Curtii de Apel Ploiesti, actiunea civila formulata de statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, a fost admisa in parte si s-a dispus cain echivalent lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei la data executarii, iarDecizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata cu apel in 10 zile de la comunicare.Potrivit DNA Ploiesti, in 2010, mai multi inculpati din dosar s-au inteles sa obtina, in conditii de nelegalitate, reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de 5134,29 ha teren forestier, padure care apartinuse "Societatii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestiera".Fostul prefect, Paul Beganu, ar fi primit suma de 1.000.000 euro, pentru emiterea unui act care continea "mentiuni nereale", falsificarea unor documente sau urgentarea punerii in posesie in conditii de ilegalitate a unui inculpat din dosar, cu suprafata de teren respectiva si eliberarea titlului de proprietate.