650 de puscariasi scapati la marea eliberare decisa de Toader au revenit dupa gratii. Aproape 200 au comis noi infractiuni cu violenta

Deputatul PNL a obtinut datele chiar de la Ministerul Justitiei. "E oficial - 188 de crime, violuri si talharii comise de recidivistii eliberati cu cuplul Liviu Dragnea-Tudorel Toader", noteaza Florin Roman intr-un comunicat de presa remis vineriIn perioada 19 octombrie 2017 - 23 noiembrie 2018 au fost eliberatiin baza recursului compensatoriu, dintre care 649 au recidivat, iar 188 au comis noi fapte de violenta."In cadrul unui raspuns oficial, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca 188 de infractori liberati mai devreme in baza legii regimului compensatoriu au comis noi fapte cu violenta:O alta informatie oficiala este ca in perioada 19.10.2017-23.11.2018 au fost eliberati, in baza aceleiasi legi, 10.880 de detinuti. Din totalul acestor persoane, 649 au revenit in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, iar 188 au comis violuri, crime si talharii".In plus, deputatul PNL mai arata ca numarul patrulelor politiei nationale a scazut, informatie confirmata chiar de ministrul de Interne, Carmen Dan."In paralel cu eliberarea celor aproape 11.000 de detinuti a scazut dramatic numarul patrulelor politiei nationale. Intr-un raspuns oficial la o interpelare, ministrul de Interne, Carmen Dan, confirma scaderea numarului patrulelor la nivel national: 3.571 in 2016, 3.296 in 2017 si 3.157 in 2018.Reducerea numarului patrulelor de politisti si jandarmi este determinata de pensionarile masive de la nivelul MAI. Asadar, sub guvernarea cuplului Dragnea-Toader a devenit raiul infractorilor si nimeni nu se mai simte in siguranta!", se mai arata in comunicat.A.D.