A evadat un detinut de la Penitenciarul Mioveni

Potrivit reprezentantilor Penitenciarului Mioveni, miercuri, in jurul orei 13:10, s-a constatat ca detinutul Florin Cristian Ionita, in varsta de 24 de ani, condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani si o luna de inchisoare pentru lovire sau alte violente, a parasit o unitate sanitara din Pitesti, unde se afla in vederea efectuarii unor investigatii de specialitate.Ca urmare, a fost sesizata Politia Judeteana Arges, a fost alarmat personalul si s-au trimis echipe de cautare.Fapta barbatului este considerata evadare si se pedepseste conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu inchisoare de la sase luni la trei ani.La momentul parasirii unitatii sanitare, detinutul era imbracat cu trening negru, scamosat, bocanci negri.