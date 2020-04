Administratia Penitenciarelor: Nu s-au inregistrat cazuri de coronavirus in randul detinutilor

Ziare.

"In ceea ce priveste priveste personalul angajat, va comunicam faptul ca sistemul penitenciar raporteaza un singur caz confirmat pozitiv, la Penitenciarul Spital Dej (situatie comunicata public in data de 08.04.2020, de autoritatile competente).Ca urmare a derularii anchetei epidemiologice, testele efectuate celorlalti angajati ai unitatii au relevat rezultate negative.In continuare, intreg personalul unitatilor subordonate beneficiaza de echipamente de protectie si materiale igienico-sanitare, si aplica metodologia de preventie stabilita la nivel de sistem", precizeaza ANP, intr-un comunicat transmis sambata.Conform sursei citate, in contextul sarbatorilor pascale, prin raportare la constrangerile situatiei epidemiologice, ANP aplica si sustine masurile de mentinere a legaturii persoanelor custodiate cu mediul de suport, prin utilizarea, la nivel maxim, a posibilitatilor de comunicare la distanta (suplimentarea dreptului la comunicari online, majorarea duratei si numarului de convorbiri telefonice) si de informare (prelungirea intervalului de difuzare a semnalului TV).De asemenea, in vederea respectarii demnitatii umane, administratiile locurilor de detinere faciliteaza transmiterea slujbelor religioase, atat prin valorificarea infrastructurii disponibile la nivelul unitatilor subordonate (inregistrarea si difuzarea acestora prin studiourile TV cu circuit inchis/ statiile de radio-amplificare), cat si prin extinderea posibilitatilor de a urmari transmisiunile din grila programelor de televiziune receptionate, se arata in comunicatul citat.