Administratia Penitenciarelor face verificari in cazul infractorilor notorii transferati la Targu Jiu

Ziare.

com

Masura vine dupa ce un procuror de la DIICOT a dezvaluit ca mai multi detinuti celebri s-au transferat aici pentru a se elibera mai usor.Cel mai recent caz de acest fel este cel al lui Ovidiu Tender care s-a eliberat de la Targu Jiu."In urma analizei efectuate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu privire la transferarea unor detinuti catre unitati penitenciare in vederea obtinerii unor posibile avantaje la regimul de executare a privarii de libertate sau a facilitarii acordarii unor drepturi sau vocatii prevazute de lege, a fost dispusa constituirea unei echipe de specialisti de la nivelul aparatului central ce se va deplasa la Penitenciarul Targu Jiu in scopul verificarii acestor aspecte", a spus Mihaela-Cristina Enache, purtatorul de cuvant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, citata de Adevarul Magistratul Marius Daniel Nanu, candidat la functia de procuror-sef al DIICOT - Structura Teritoriala Gorj, a afirmat, saptamana trecuta, ca instantele din Targu Jiu sunt permisive in cazul liberarilor conditionate , iar din acest motiv infractorii notorii se transfera la penitenciarul local.Marius Daniel Nanu a facut aceasta declaratie in fata procurorilor din CSM, in cadrul interviului pentru a ocupa o functie de conducere. El este in prezent in fruntea DIICOT Gorj, dar in calitate de sef interimar."La noi, la Gorj, instanta este mai permisiva. S-au invatat multi din tara, infractori de notorietate, isi fac cerere de transfer in penitenciar.Binenteles, isi fac cerere de eliberare de la noi de la Gorj. Cel mai recent caz este cazul lui Tender care s-a eliberat de la Targu Jiu. Si este condamnat, trimis in judecata de DIICOT. Este instanta mai permisiva, indeplineste conditiile, ii aproba cererea", a declarat procurorul.Judecatoria Targu Jiu este cea care a decis pe 30 octombrie eliberarea conditionata a lui Ovidiu Tender, condamnat la 12 ani si 7 luni de inchisoare in dosarul Rafo-CAROM pentru mai multe infractiuni economice. Decizia nu a fost contestata de procurori si a ramas definitiva.