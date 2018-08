Alin Simota, un fost lider liberal, a fost condamnat la peste 6 ani de inchisoare pentru sechestrare si santaj

Ziare.

Magistratii Tribunalului Hunedoara a decis, miercuri, ca Alin Simota sa fie condamnat la sase ani si opt luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar deschis pentru constituirea unui grup infractional organizat, lipsire de libertate, santaj si nedepunerea munitiei la un armurier autorizat in termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului.Din pedeapsa sunt scazute perioadele executate in stare de retinere, arest preventiv si arest la domiciliu, de la data de 11 iunie 2013 pana la data de 14 decembrie 2015 si de la data de 25 iulie 2017 pana la data de 19 decembrie 2017.In acest dosar, Alin Simota a fost trimis in judecata, alaturi de alti 13 inculpati, de procurorii DIICOT Alba Iulia, care sustineau ca la cererea acestuia ar fi fost executate acte de violenta si rapiri.Celelalte 13 persoane sunt Constantin Cristian Litera si Catalin Penciuc, bodyguarzii omului de afaceri, Florin Vociu Micluta, Silvan Cornelius Toma si Daniel Dinca, dar si Mihai Eminovici Ciobanu, Ioan Petru Moldovan, Mircea Mihaita Varodi, Florin Ioan Muntean, Gheorghe Bota, Zorin Avram, Claudiu Alin Anghelina si Simina Mirela Pintican, fosta Litera.Constantin Litera, fostul bodyguard al lui Alin Simota, a fost condamnat si el la 9 ani si 10 luni de inchisoare, acesta fiind acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, lipsire de libertate, santaj in forma continuata, camatarie in forma continuata, trafic de persoane in forma continuata si fals in declaratii in forma continuata.Un alt inculpat, Catalin Penciuc, a primit o pedeapsa de 7 ani de inchisoare. Fosta sotie a lui Alin Simota si, ulterior, a lui Constantin Litera, Mirela Pintican, a fost condamnata la sase luni de inchisoare cu suspendare, pentru complicitate la infractiunea de camatarie in forma continuata.Celelalte persoane judecate in acest dosar au fost condamnate la inchisoare cu suspendare, cu exceptia lui Toma Cornelius Silvan, in cazul caruia a incetat procesul penal dupa ce persoana vatamata si-a retras plangerea.Decizia Tribunalului Hunedoara nu este definitiva, ea putand fi atacata cu apel.Potrivit rechizitoriului, in perioada 2006-2012, cei 14 inculpati au constituit un grup infractional organizat, specializat in santaj si fapte de violenta.Reteaua actiona in principal in judetul Hunedoara, unii dintre membrii acesteia fiind prosperi oameni de afaceri din Valea Jiului, administrand societati comerciale si finantand activitatea clubului de fotbal Jiul Petrosani, se arata intr-un comunicat al DIICOT.Anchetatorii sustineau ca jucatorii clubului de fotbal ar fi fost santajati pentru a renunta la drepturile financiare pe care le aveau. "Practic, inculpatii ii obligau pe jucatori sa semneze conventii nereale prin care se reziliau de comun acord contractele dintre clubul din Petrosani si acestia, partile nemaiavand pretentii una fata de cealalta incepand cu data conventiei de reziliere", sustineau procurorii.Anchetatorii mai precizau ca gruparea era structurata in "paliere de comanda si executie, specializat in santaje, sechestrari de persoane, batai la comanda (cele 16 persoane vatamate avand nevoie de 60-100 de zile ingrijiri medicale), camatarie, iar activitatile acestuia au fost favorizate si de catre ofiteri de politie judiciara din cadrul IPJ Hunedoara".De asemenea, din 2008, membrii retelei au fost implicati si in comiterea mai multor infractiuni de inselaciune in dauna unor firme de asigurari, fiind indrumati in acest sens de complici angajati in sistem, sustinea DIICOT.Astfel, ar fi fost creat un prejudiciu de 400.000 de lei si 100.000 de euro, in cauza fiind dispuse masuri asiguratorii.In ceea ce priveste activitatile de camatarie cu care se ocupau membrii retelei, procurorii sustineau ca acestia acordau imprumuturi cu o anumita dobanda lunara sau saptamanala, pana la 20%. "In general, nu se prevedea un termen de restituire, conditia fiind ca imprumutatul sa plateasca lunar dobanda (ex. la 10.000 euro trebuia sa plateasca 1.000 euro pe luna), iar la final, sa dea suma imprumutata integral", se mai arata in rechizitoriu.In situatia in care datornicii nu plateau dobanzile solicitate, ei erau batuti, amenintati si deposedati de bunuri mobile sau imobile si sume de bani sau trimisi fortat la munca, in Libia.Alin Simota a fost consilier local PNL la Petrosani, iar in mandatul 2008-2012 a fost consilier judetean la Hunedoara, el fiind si vicepresedinte al PNL Hunedoara.