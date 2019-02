Alina Gorghiu propune un proiect-pilot cu 100 de detinuti supravegheati cu bratari electronice

Ziare.

"Pentru legea cu bratarile electronice o sa fac un nou amendament, acum voi propune sa avem un proiect-pilot cu o suta de detinuti supravegheati cu bratari electronice. O sa prevad suma de bani necesara pentru a promova acest proiect", a afirmat Alina Gorghiu.Ea a subliniat ca proiectul initiat in urma cu doi ani in Parlament pe aceasta tema era in concordanta cu reglementari din alte 20 de state europene, dar majoritatea guvernamentala din forul legislativ "a simtit nevoia sa-l faca harcea-parcea", pana cand Curtea Constitutionala l-a declarat neconstitutional."Problema este sa ai o masura buna, pe care sa o poti introduce intr-un sistem penitenciar cu foarte multe carente, in baza hotararii pilot pe care o avem si pe care mai devreme sau mai tarziu trebuie sa o respectam, dar oamenii acestia (PSD - n.red.) nu urmaresc eficientizarea sau conditii mai bune in penitenciar, ci urmaresc prin orice modificare sa-si spele cazierele domniilor lor", a mai adaugat Gorghiu.Pe 16 ianuarie, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si amasurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal este neconstitutionala, in ansamblul sau.