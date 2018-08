Ancheta la Penitenciarul Jilava, dupa moartea ex-judecatorului Mustata

Condamnarea

"In data de 8 august 2018, in jurul orei 22:00, s-a inregistrat decesul unei persoane custodiate de Penitenciarul Bucuresti - Jilava care se afla internata intr-o retea sanitara publica.Conform procedurilor legale, au fost dispuse urmatoarele masuri: anuntarea familiei persoanei decedate, informarea judecatorului de supraveghere a privarii de libertate si urmeaza a fi sesizate organele competente pentru cercetarea cauzelor si imprejurarilor care au condus la producerea evenimentului.Precizam ca persoana custodiata era inregistrata in evidenta unitatii penitenciare cu afectiuni medicale cronice. De asemenea, la nivelul administratiei locului de detinere a fost demarata o ancheta interna", anunta ANP. Fostul judecator la Curtea de Apel Bucuresti Stan Mustata, aflat in detentie pentru luare de mita, a murit miercuri seara , la Penitenciarul Jilava, in urma unui infarct miocardic.Anuntul a fost facut la Antena3 de catre avocata sa, Lorette Luca, care a spus ca fostului judecator i s-a facut si mai rau, el avand blocaj renal, si a fost "plimbat prin trei spitale" . La ultimul dintre acestea, s-a decis sa i se faca dializa, insa inima sa a cedat, iar Stan Mustata a facut infarct si a decedat.De asemenea, avocata fostului judecator a spus ca va face plangere impotriva conducerii Penitenciarului Jilava: "Vom formula plangerile necesare impotriva persoanelor responsabile, categoric vom formula plangeri penale impotriva conducerii Penitenciarului Jilava, pentru ca, pana la urma, baietii de la interventie care l-au luat la 2 noaptea l-au luat pentru ca asa au primit ordin, nu lucratorii penitenciarului sunt vinovati, vinovat este cel care a dat ordin, care a dat dispozitia de transfer (...)Am sa fac sesizare la Ministerul de Justitie vizavi de ce se intampla in penitenciare, o sa solicit domnului ministru printr-un memoriu sa dispuna un control la ANP sa vedem cum si de ce oamenii sunt plimbati precum sacii de cartofi, de ce se incalca dispozitiile legale care precizeaza ca executarea pedepselor privative de libertate trebuie facuta in raza de domiciliu pentru a se atinge scopul resocializarii si reintegrarii celor condamnati, deci tot ceea ce e legal si normal voi face in acest caz".Stan Mustata a fost condamnat, in 11 mai 2016, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la opt ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Complicea sa, fosta grefiera Mariana Curea, a primit o pedeapsa de patru ani si trei luni de inchisoare cu executare.Un alt inculpat din dosar, Ion Boraciu, a primit o pedeapsa de sase ani si sase luni de inchisoare, in timp ce Florian Alexandru urmeaza sa execute o pedeapsa de cinci ani si patru luni inchisoare.Pe fond, la Curtea de Apel, Stan Mustata a fost condamnat la o pedeapsa de 10 ani si opt luni de inchisoare pentru fapte de coruptie.