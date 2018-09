Angajatii din penitenciare incep protestele: Il acuza pe Toader de abuz in serviciu si incompetenta

Ziare.

com

Sindicalistii spun ca daca in urma acestor actiuni de protest autoritatile nu vor reactiona, iau in calcul blocarea activitatii penitenciarelor.Iata calendarul protestelor:-7 septembrie, de la ora 12:00, este programat un protest in fata Penitenciarului Botosani;-12 septembrie, de la ora 13:00, ar urma sa aiba loc un protest la Penitenciarul Targu Mures si la Penitenciarul Margineni (ora 09:00);-14 septembrie - Penitenciarul Arad (ora 10:00), Penitenciarul Vaslui (ora 08:00), Penitenciarul Gaesti (ora 10:00);-16 septembrie - Penitenciarul Poarta Alba (ora 10:00);-19 septembrie - Penitenciarul Bacau (ora 09.00), Penitenciarul Spital Targu Ocna (ora 09.00), Penitenciarul Targu Jiu (ora 10:00), Penitenciarul Iasi (ora 13:00);-25 septembrie - Penitenciarul Mioveni (ora 10.00), Penitenciarul Gherla (ora 10:00), Penitenciarul Targsor (ora 10:00), Penitenciarul Ploiesti (ora 09:00);-26 septembrie - Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin (ora 10:00);-27 septembrie sunt anuntate proteste la Penitenciarul Giurgiu (ora 10:00), Penitenciarul Pelendava - Craiova (ora 10:00), Penitenciarul Slobozia (ora 09:00) si Penitenciarul Galati (ora 09:00).Pentru 3 octombrie este anuntat, de la ora 12:00, un miting in fata sediului Ministerului Justitiei.Pe lista de revendicari a angajatilor din penitenciare sunt incluse: conditii de lucru mai bune, plata orelor suplimentare restante, eliminarea discriminarilor salariale, aprobarea Statutului politistului de penitenciare, incetarea abuzului asupra pensionarilor si plata integrala a orelor suplimentare curente. Sindicalistii spun ca ministrul Justitiei a promis in urma cu un an standarde privind conditiile de lucru in penitenciare si un plan multianual de investitii, dar nu s-a tinut de cuvant. In schimb, bugetul pentru investitii a fost redus la jumatate. In ceea ce priveste plata orelor suplimentare restante, sindicatele din penitenciare spun ca in continuare sunt peste un milion de ore suplimentare restante neplatite, iar ministrul Justitiei s-a angajat acum sase luni ca acestea vor fi platite, dar nu s-a tinut de cuvant.De asemenea, angajatii din penitenciare cer reluarea concursurilor pentru ocuparea functiilor de management superior si incetarea practicii de vasalizare prin imputerniciri, unele deja ilegale prin depasirea limitei de 1 an permisa de lege. "Chiar directorul general al ANP Marian Dobrica este ilegal imputernicit de 3 luni", afirma sindicalistii.Ei mai solicita stoparea imputernicirilor ilegale, respectiv reluarea concursurilor pentru ocuparea functiilor de management superior si incetarea "practicii de vasalizare" prin imputerniciri, unele deja ilegale prin depasirea limitei de 1 an permisa de lege, insusi directorul general al ANP, Marian Dobrica, fiind imputernicit peste limita legala.Sindicatele din ANP mai cer eliminarea discriminarilor salariale, respectiv aplicarea legii cadru a salarizarii si pentru personalul din sectorul de aparare ordine publica si siguranta nationala incepand cu octombrie 2018, aprobarea Statutului politistului de penitenciare, "incetarea abuzului asupra pensionarilor - eliminarea din legislatie a scamatoriei legislative prin care, incepand cu 15 septembrie 2017, au fost reduse cu peste 30%, prin ordonanta de urgenta, pensiile angajatilor din penitenciare, politistilor si militarilor", precum si plata integrala a orelor suplimentare curente."In paralel, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor continua actiunile in justitie impotriva ministrului Tudorel Toader, si a directorului general al ANP, Marian Dobrica, pentru abuz in serviciu in legatura cu semnarea unor ordine si decizii ilegale. Daca in urma acestor actiuni de protest in strada autoritatile nu vor reactiona, luam in calcul blocarea activitatii penitenciarelor ca urmare a refuzului angajatilor de a lucra in conditiile oferite de angajator in materie de siguranta personala si respectare a standardelor de personal in raport cu misiunile de indeplinit", mai arata Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.