Angajatii din penitenciare intra in greva japoneza si invita presa sa vada conditiile de lucru

Presa este invitata sa mearga vineri in cele 31 de penitenciare in care functioneaza sindicate afiliate la Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarerelor la o vizita a locurilor de detentie, cu acest prilej urmand a fi prezentate conditiile de lucru si problemele personalului din penitenciare.-conditii de lucru mai bune - ministrul Justitiei a promis acum 1 an standarde privind conditiile de lucru in penitenciare si un plan multianual de investitii, dar nu s-a tinut de cuvant. In schimb, bugetul pentru investitii a fost redus la jumatate.-plata orelor suplimentare restante - in continuare sunt peste 1 milion de ore suplimentare restante neplatite. Ministrul Justitiei s-a angajat acum 6 luni la ca reactie la refuzul unor colegi de a intra in serviciu ca acestea vor fi platite, dar nu s-a tinut de cuvant.-stoparea imputernicirilor ilegale - cerem reluarea concursurilor pentru ocuparea functiilor de management superior si incetarea practicii de vasalizare prin imputerniciri, unele deja ilegale prin depasirea limitei de 1 an permisa de lege. Chiar directorul general al ANP Marian Dobrica este ilegal imputernicitde 3 luni.-eliminarea discriminarilor salariale - cerem aplicarea legii cadru a salarizarii (L153/2017) si pentru personalul din sectorul de aparare ordine publica si siguranta nationala incepand cu octombrie 2018.-aprobarea Statutului politistului de penitenciare - cerem ministerului Justitiei sa includa si observatiile sindicatelor in proiectele transmise, prin fortarea procedurii de avizare, la Parlament.-incetarea abuzului asupra pensionarilor - cerem eliminarea din legislatie a scamatoriei legislative prin care, incepand cu 15 septembrie 2017, au fost reduse cu peste 30%, prin ordonanta de urgenta, pensiile angajatilor din penitenciare, politistilor si militarilor.-plata integrala a orelor suplimentare curente - cerem ministrului Justitiei sa aplice corect prevederea legala obtinuta in Parlament de catre sindicate referitor la plata orelor suplimentare, din ordinul acestuia (OMJ 2721/2018) fiind practic eliminate arbitrar de la plata peste 50% dintre orele suplimentare nerecuperate in termen de 60 de zile.-Mai mult, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarerelor cere demiterea lui Tudorel Toader, ministrul Justitiei, "pe care-l considera principalul vinovat pentru ceea ce este un adevarat act de subminare a sistemului penitenciar".Angajatii din penitenciare anunta ca in cazul in care autoritatile nu reactioneaza,Astfel:-27 august - 27 septembrie 2018 -Pichetarea penitenciarelor de catre 50 - 100 de angajati in uniforma. Calendarul exact urmeaza a fi anuntat in timp util.-01 - 10 septembrie 2018 -Depunerea unor actiuni in instanta si plangeri penale din partea tuturor sindicatelor membre.-03 octombrie 2018 -Miting in uniforma la Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor cu mars de protest intre cele doua institutii.-incepand cu octombrie 2018 -Refuzul de a intra in serviciu in toate penitenciarele in care nu este asigurat personalul necesar pentru desfasurarea in conditii de siguranta a misiunilor.A.G.