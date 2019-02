Angajatii din penitenciare spun ca Guvernul masluieste bugetul: Ori n-au bani de salarii, ori ne-au pacalit

Ziare.

"Dupa ce a inghetat salariile si pensiile prin OUG 114/2018, Guvernul blocheaza prin scamatorii bugetare chiar si penibila majorare promisa sub presiunea opiniei publice", transmite Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, intr-un comunicat remis Ziare.com.Reprezentantii federatiei sustin ca proiectul de buget publicat de catre Ministerul Finantelor Publice pe 1 februarie 2019, nu include fondurile necesare platilor care reprezinta majorarea de 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018, desi legal prin aprobarea OUG 114/2018 aceasta obligatie de plata a fost insitituita.Practic, spun ei, din bugetul Ministerului Justitiei lipesc 185 de milioane lei, necesari platii drepturilor salariale susamintite."Pe fondul inghetarii celorlalte elemente si drepturi salariale (OUG 114/2018art. 34 alin. 2) constatam ca proiectul prezentat de catre Ministerul Finantelor Publice nu contine nicio referire la cresterea salariala sus amintita (OUG 114/2018art. 34 alin. 1) si la momentul acordarii acesteia. Ceea ce pune sub semnul intrebarii acordarea acestei majorari salariale care, alta scamatorie, de aceasta data nu are acoperire bugetara pentru a putea fi pusa in plata", se arata in document.FSANP mai spune ca ar putea exista doua explicatii pentru faptul ca varianta initiala a proiectului care a devenit OUG 114/2018 nu a inclus vreo majorare:-fie Guvernul incearca sa ascunda o parte din deficitul bugetar suplimentar (2,5 - 3%) cauzat direct de aceasta majorare, pentru a se inscrie in plafonul impus de UE;-fie Guvernul ne-a inselat si in acest an asteptarile si foloseste acest tertip pentru a nu acorda majorarea promisa in extremis chiar daca aceasta nu acopera nici macar rata inflatiei si deprecierea puterii de cumparare."In context, atragem atentia si asupra faptului ca, pentru motive legate de constructia bugetara, Casa Nationala de Pensii a cerut prin adresa H536/29.01.2019 ca ordinele privind majorarea salariala prevazuta laart. 34 alin. 1 din OUG114/2018 sa nu fie puse in practica "pana la noi dispozitii".Se pare, deci, ca viitorul nu arata deloc bine, iar proportiile acestei operatiuni de masluire bugetar - salariala inca nu s-au aratat pe deplin. Inca nu stim care sunt cifrele pe care strategii bugetari le-au avut pe masa, si care au scapat pe sub", mentioneaza acestia.Ei precizeaza ca astfel s-ar explica si de ce a fost eliminata, prinart. 46 dinOUG 114/2018, "obligatia legata de semnarea unei declaratii pe proprie raspundere existenta in sarcinaprim-ministrului si a ministrului finantelor publice, prin care cei in cauza atesta "corectitudinea si integralitatea informatiilor din strategia fiscal-bugetara si conformitatea acesteia cu legea, tintele sau limitele pentru regulile fiscale si respectarea principiilor responsabilitatii fiscale" (L69/2010 art. 29 alin. 4) ".Amintim ca politistii, lucratorii din penitenciare si rezervisti militari anunta ca in aceasta saptamana vor protesta, cerand conditii mai bune de munca, salarizare si pensionare. Astfel, joi, de la 09.00, acestia vor protesta in fata sediului Ministerului Administratiei si Internelor si, incepand cu ora 12.00, la sediul Ministerului Justitiei. Vineri, incepand cu ora 08.30 acestia vor fi in fata Parlamentului.