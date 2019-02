Barbatul din Brasov care si-a ucis sotia si cei doi copii, condamnat la inchisoare pe viata

Ziare.

Instanta a mai decis si ca barbatul trebuie sa plateasca daune morale de 150.000 de euro catre parintii sotiei sale si 45.000 de euro catre sora femeii, acestia constituindu-se parti civile in acest dosar.De asemenea, el este obligat sa continue in penitenciar tratamentul prescris de medici.Florin Mircea Buliga si-a ucis familia in 27 martie 2018. El a spus in cadrul anchetei ca a mers la Manastirea Sinca Veche, unde s-a rugat si a participat la o prelegere tinuta de o maicuta, care prezenta manastirea unor turisti.Pe drumul spre Brasov, barbatul spune ca a avut o revelatie si a constientizat pacate comise de el, motiv pentru care ar fi vrut sa-si ia viata. Cu ajutorul unui cutit pe care il avea la el, sustine ca a incercat sa se injunghie in inima, dar anchetatorii spun ca rana produsa a fost una superficiala.Barbatul a ajuns acasa, iar prima persoana pe care a omorat-o a fost sotia sa. Femeia adormise pe o masa de masaj, iar barbatul a injunghiat-o cu un cutit in inima. La jumatate de ora dupa comiterea faptei, acasa a venit fata lui, in varsta de 18 ani. El a stat de vorba cu ea, fara a-i spune insa ce facuse, iar la un moment dat fata a mers in camera ei si s-a culcat.Apoi, barbatul a mers si a injunghiat-o in inima cu acelasi cutit cu care el ar fi incercat sa se sinucida. Ultima victima a fost baiatul sau, de 13 ani - barbatul a mers in camera acestuia si l-a injunghiat in inima.