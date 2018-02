BBC scrie despre cazul unei romance care a fost inchisa pe nedrept timp de 13 luni in Marea Britanie. A nascut dupa gratii

Ziare.

Petruta-Cristina Bosoanca are 25 de ani si a stat in inchisoare timp de 13 luni. Ea a fost inchisa in decembrie 2016, acuzata fiind ca impreuna cu Adrian Iordan si Anisoara Lautaru ar fi facut trafic de carne vie.Cea care a acuzat-o pe Bosoanca a fost o tanara care le spusese anchetatorilor ca cei trei romani au obligat-o sa se prostitueze in Anglia si ca, in urma acestor acte, a ramas insarcinata.La trei zile dupa ce Petruta-Cristina Bosoanca fusese inchisa, medicii au examinat-o pe reclamanta si au constatat ca aceasta era deja insarcinata inainte de a ajunge in Marea Britanie. Informatia a fost, insa, tainuita.Potrivit judecatorului de caz, avocatul romancei ar fi cerut inca de pe atunci acces la aceste rapoarte medicale, dar i s-a spus ca ele nu exista. Faptul ca aceste probe nu au fost facute publice, a spus judecatorul, "este una dintre cele mai grave greseli care s-au facut in acest caz si este nevoie de explicatii suplimentare".Ulterior, in mai multe discutii pe Facebook, tanara care o reclamase pe Petruta-Cristina Bosoanca le-a spus prietenilor ei despre sarcina si a dezvaluit chiar identitatea tatatui copilului.BBC informeaza ca politia stia despre aceste lucruri inca din ianuarie 2017, dar ca nu a facut publice informatiile decat la finele anului trecut. Potrivit avocatilor apararii, dovezile nevinovatiei romancei ar fi putut fi stranse in doar patru zile, nu in 13 luni cum s-a intamplat de fapt.Eliberata din inchisoare, Petruta-Cristina Bosoanca a declarat pentru BBC:"Nu era nimeni cu mine (cand a nascut - n.r.). In lunile in care trebuia sa fiu fericita, eram fericita dar nefericita in acelasi timp. Stiam ca sunt nevinovata, la inceput am cerut telefonul, am cerut sa fie aratate pozele, clipurile video de la camerele de supraveghere, am cerut toate lucrurile acestea, dar nu le-a pasat".In urma acestor dezvaluiri, un purtator de cuvant al Serviciului de Procurori ai Casei Regale a declarat:"Suntem ingrijorati de deznodamantul acestui caz si de comentariile judecatorului. Este clar ca au fost greseli majore in acest caz si va fi analizat de catre avocatii Serviciului de urgenta".