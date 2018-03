Bilant ANP 2017: Peste 38% dintre detinuti au recidivat. 91 au murit in inchisoare, dintre care 9 s-au sinucis

91 de decese in inchisoare

De asemenea, au fost inregistrate aproape 100 de agresiuni asupra angajatilor din penitenciare, mai multe decat in ultimii doi ani.Potrivit raportului de bilant, in 2017 au recidivat 38,37 la suta dintre detinuti, un procent aflat in scadere in ultimii cinci ani.Cele mai multe infractiuni comise de cei ajunsi in detentie sunt cele impotriva persoanei (9.259), urmate de infractiuni contra patrimoniului (8.972) sau infractiuni privind traficul si consumul de droguri (1.904).Raportul ANP mai arata ca anul trecut aproape 8.000 de persoane incarcerate au fost implicate in activitati lucrative, cele mai multe in activitati gospodaresti necesare locului de detinere. Acestea au castigat in total 48,9 milioane de lei.In ceea ce priveste agresiunile asupra angajatilor, in 2017 au fost 95 de astfel de agresiuni, mai multe decat in 2016 (71) sau in 2013 (31 de agresiuni).Potrivit ANP, anul trecut s-au inregistrat 91 de decese, cu sapte cazuri mai putine decat in 2016.Dintre acestea, noua au fost prin suicid (opt prin spanzurare si unul prin autoagresiune), iar restul au avut cauze medicale, precum boli cadriovasculare (31 de cazuri), neoplazice (22), infectii cu HIV/SIDA (noua), boli neurologice (sapte), respiratorii (sapte), boli digestive (trei) sau altele (trei)."Fata de anul precedent, s-a inregistrat o crestere a mortalitatii, prin boli cardiovasculare, acestea devenind principala cauza de deces a persoanelor custodiate in sistemul penitenciar. A scazut numarul deceselor survenite ca urmare a bolilor neoplazice si neurologice si a crescut cel al deceselor cauzate de infectia HIV/SIDA", arata ANP in raport.