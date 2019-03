Braileanul care a ucis cinci oameni intr-o statie de autobuz in 2016, eliberat conditionat

Ziare.

Marius Negoita, in varsta de 29 de ani, a fost eliberat din Penitenciarul Braila la jumatatea lunii trecute, in urma deciziei magistratilor de la Judecatoria Braila.Barbatul a primit initial o sentinta de cinci ani, redusa apoi la patru ani, fiind scazuta perioada in care acesta a fost in arest la domiciliu. Mai exact, barbatul a iesit din inchisoare dupa mai putin de 3 ani, doi ani fiind in detentie, iar aproape 10 luni in arest la domiciliu si arest preventiv.In aprilie 2016, Marius Negoita conducea cu viteza foarte mare pe un bulevard din Braila, cand a vrut sa evite un alt vehicul si a tras de volan. Autoturismul a urcat pe platoul din dreptul unei statii de transport in comun si a lovit cinci persoane.Patru dintre acestea au fost proiectate in peretele unui imobil, impactul cauzand decesul acestora. Pentru stabilirea conditiilor in care s-a produs accidentul rutier, s-a dispus efectuarea unei constatari criminalistice.Astfel, s-a stabilit ca viteza de deplasare a autoturismului a ajuns, la intrarea in statie, la aproximativ 115 km/h, crestere de viteza care s-a produs cu circa 70 de metri inainte de impact.In accident au murit patru femei si un barbat, cu varste cuprinse intre 37 si 41 de ani.