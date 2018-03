Cate mii de euro ar putea primi infractorii celebri ca guru Bivolaru sau Mircea Basescu

Ziare.

com

Tudorel Toader a anuntat, pe 20 martie, ca Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri , compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare in inchisoare, dar nu a beneficiat de efectele legii recursului compensatoriu.Oficialul a spus ulterior ca proiectul de lege nu are prevazut si impactul financiar pentru stat , acesta urmand sa fie stabilit de Administratia Nationala a Penitenciarelor.Acum, FSANP a facut niste calcule, in contextul in care fosti detinuti mai mult sau mai putin celebri ar beneficia de 5-8 euro pe zi de detentie in conditii improprii."Concret, la un rulaj total al detinutilor estimat pentru perioada 2012 - 2017 de 92.000 de detinuti, acestia fiind beneficiarii,", transmite federatia intr-un comunicat de presa remis miercuriDocumentul precizeaza ca in estimarea costului s-a introdus o valoare mediana, pentru ca nu toti detinutii beneficiari au fost in inchisoare pe intreaga durata de aplicare a despagubirii."Astfel, suma maxima care ar putea fi obtinuta de 1 detinut pentru aceasta perioada de 5 ani ar urma sa fie desau de", potrivit sursei citate.FSANP subliniaza ca acesti bani ar putea fi folositi pentru a construi 1.500 de scoli cu 8 sali de clasa sau 11 spitale cu 450 de paturi, "educatia si sanatatea fiind declarate prioritati nationale"."Previzibila deturnare a acestor cheltuieli catre infractori este bazata pe o minciuna., nu a impus masuri obligatorii, ci doar a cerut imbunatatirea conditiilor din penitenciare", se mai arata in comunicatul citat.Documentul include si cativa beneficiari ai "premiilor ministrului Justitiei" (despagubirile - n.red.):"1. Beniamin Laichici (Jianu) - condamnat pe viata pentru ca a impuscat mortal cinci oameni intr-o singura zi si eliberat dupa 22 de ani de detentie (doar ultimii 5 in conditii improprii conform dlui Toader) -2. Petru Hera Cristea - recidivist condamnat pentru viol si talharie, eliberat dupa ce a executat 1.070 de zile de inchisoare -3. Mircia Gutau - condamnat pentru coruptie si eliberat dupa ce a executat 851 de zile de pedeapsa cu inchisoare -4. Gheorghe Stefan (zis Pinalti) - condamnat pentru coruptie si eliberat dupa ce a executat o pedeapsa de 1.278 de zile de inchisoare -5. Mihai Stoica (zis Meme) - condamnat pentru inselaciune si eliberat dupa ce a executat 713 zile de inchisoare -6. Mircea Basescu - condamnat pentru trafic de influenta si eliberat dupa ce a executat a executat 860 de zile de detentie -7. Nicolae Dumitru (zis Niro) - condamnat pentru trafic de influenta si eliberat dupa ce a executat 568 de zile in detentie -8. Gregorian Bivolaru (zis Guru) - condamnat pentru act sexual cu un minor si eliberat dupa ce a executat 764 de zile de inchisoare -9. Claudiu Sibisean - condamnat pentru infractiuni de crima organizata si eliberat dupa ce a executat 1.893 zile de inchisoare -10. Lucian Darie - condamnat pentru infractiuni de pedofilie si pornografie infantila si eliberat dupa ce a executat 1.218 zile inchisoare -".In fine, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor afirma ca pentru aceasta masura pretextul folosit este supraaglomerarea, desi in perioada 2012 - 2017 s-a inregistrat minimul istoric al detinutilor."Cu toate ca pretextul supraaglomerarii este cel folosit pentru aceasta masura si pentru precedenta gratiere mascata, atragem atentia ca intervalul 2012-2017 pentru care aceste 'premii' se aplica este, in fapt, perioada in care s-a inregistrat minimul istoric al detinutilor".