Cazul de omor din Piata Constitutiei - 11 barbati au fost arestati preventiv, 4 sunt sub control judiciar

Ziare.

com

Conform Parchetului Tribunalului Bucuresti, in intervalul 04.10.2019 - 18.12.2019, au fost retinuti si ulterior arestati preventiv un numar de 14 barbati, cu varste cuprinse intre 17 si 52 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunilor de omor, incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice.- Omor, prev. de art. 188 alin. 1 C.pen., constand in aceea ca in data de 29.09.2019, in jurul orei 22.00, in contextul unei incaierari ce a avut loc in Piata Constitutiei din Bucuresti, l-au agresat pe barbatul de 37 de ani, cu intentia de suprimare a vietii, aplicandu-i mai multe lovituri cu obiecte dure in zona capului, dar si pe intreaga suprafata a corpului, provocandu-i victimei leziuni care au determinat decesul acesteia;- Incaierare, prev. de art. 198 alin. 1 C.pen., constand in aceea ca in calitate de membru al unui grup a participat in Piata Constitutiei din Bucuresti la o incaierare cu un alt grup de persoane.Concret, pe fondul incaierarii, membrii celor doua grupuri s-au fugarit si agresat reciproc cu pumnii si picioarele, dar si cu obiecte contondente (bate din lemn, bricege, tevi din metal).- Tulburarea ordinii si linistii publice, constand in aceea ca la data de 29.09.2019, in jurul orei 22.00, in contextul unei incaierari dintre doua grupuri de indivizi, a tulburat ordinea si linistea publica, prin aceea ca a exercitat violente impotriva persoanelor din grupul advers, provocand scandal public ce a condus la crearea unei stari de temere, panica si insecuritate in randul persoanelor aflate la fata locului, straine de cele doua grupuri."Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri sub aspectul savarsirii infractiunilor de omor, incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice cu 11 barbati in stare de arest preventiv si 4 sub masura controlului judiciar", precizeaza Parchetul.In seara de 29.09.2019, in jurul orei 22.30, Sectia 17 Politie a fost sesizata prin "Dispeceratul 112" cu privire la faptul ca in Piata Constitutiei, sector 5 a avut loc o altercatie in care au fost implicate mai multe persoane. In urma deplasarii la fata locului politistii au constatat ca in Piata Constitutiei se afla un barbat, cazut la pamant, in stare de inconstienta, identificat ulterior, care prezenta mai multe urme de lovituri in zona capului. La fata locului s-au prezentat si doua echipaje medicale SMURD care au acordat ingrijiri medicale victimei si au efectuat manevre de resuscitare timp de aproximativ 60 de minute, dar la ora 23.45 au constatat decesul acesteia.De asemenea, la fata locului a fost identificat un tanar, in varsta de 20 de ani, care prezenta urme de sange in zona capului si care a declarat ca a fost batut de mai multi indivizi care au fugit in directii necunoscute.Cauza a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.La data de 30.09.2019, la sediul I.N.M.L. Mina Minovici a avut loc necropsia barbatului decedat, concluzia fiind ca decesul a fost cauzat de o hemoragie meningo-cerebrala consecutiva unui traumatism al extremitatii cefalice, leziune ce s-a putut produce prin lovire cu un corp dur. Celelalte leziuni constatate, la nivelul spatelui si membrelor, s-au putut produce prin lovire cu un corp dur."In urma cercetarilor efectuate a rezultat ca in seara zilei de 29.09.2019, in jurul orei 22.00, in urma unor discutii anterioare dintre doi barbati, in Piata Constitutiei, sector 5 s-au intalnit mai multe persoane, constituite in doua grupuri,avand asupra lor obiecte contondente, fiecare grup fiind condus de cei care discutasera anterior.Din coroborarea probelor administrate in cursul urmaririi penale (respectiv declaratii persoane vatamate si martori, procese-verbale de identificare din fotografii, imagini video si procese-verbale de vizionare), rezulta ca incepand cu data de 28.09.2019 cei doi au avut mai multe discutii, unul dintre ei reprosandu-i celuilalt o pretinsa legatura cu propria lui concubina, solicitandu-i in acest sens sa se intalneasca, pentru a rezolva problema, solicitare formulata si de apropiati ai sai."Desi initial ar fi refuzat intalnirea, in urma insistentelor succesive, barbatul a acceptat intalnirea, in Piata Constitutiei, intalnire in urma careia s-a inregistrat conflictul care a condus la decesul barbatului de 37 de ani.Conflictul si violentele izbucnite, dar si faptul ca una dintre persoanele participante la agresiuni ramasese prabusita pe asfalt, fara a se mai misca, au provocat panica in randul persoanelor aflate in zona.In urma activitatilor ample desfasurate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri, audierea a zeci de persoane, identificarea, ridicarea si vizionarea a inregistrarilor video pe o distanta de aproximativ 11 km, au fost identificati membrii celor doua grupuri, fiind solicitate mandate de perchezitie domiciliara la locuintele acestora", precizeaza Parchetul.