"CCR a decis ca Legea privind detentia la domiciliu e neconstitutionala in ansamblul sau".

Potrivit CCR, decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si prim-ministrului."Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completareaLegii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertatedispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, obiectie formulata de unnumar de 60 de deputati apartinand Grupului parlamentar al Partidului National Liberal.In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, aadmis obiectia de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca Legea pentrumodificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si amasurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesuluipenal este neconstitutionala, in ansamblul sau", precizeaza CCR intr-u comunicat. Pe 22 noiembrie, PNL a depus la CCR sesizarea in legatura cu Legea privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Liberalii sustin ca au fost nesocotite dispozitiile constitutionale privind deciziile obligatorii ale Curtii.PNL a depus sesizarea la CCR cu privire la neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, adoptata, pentru a doua oara, de Camera Deputatilor, in sedinta din data de 14 noiembrie 2018, in calitate de for decizional. "Cu privire la motive de neconstitutionalitate ale Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, adoptata de catre Camera Deputatilor in sedinta din data de 14 noiembrie 2018, prin care aratam ca aceasta lege incalca dispozitiile art.147 alin. (4) din Constitutia Romaniei referitoare la caracterul obligatoriu erga omnes al deciziilor Curtii Constitutionale, fiind, in integralitatea sa, neconstitutionala", se arata in sesizarea liberalilor.Mai exact, Inalta Curte de Casatie si Justitie, in data de 08.06.2018, a formulat o sesizare de neconstitutionalitate, iar in 06.07.2018 presedintele Romaniei a formulat, de asemenea, o sesizare de neconstitutionalitate asuprea legii privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.Cele doua sesizari au fost admise de Curtea Constitutionala, prima in 17 iulie, iar a doua in 30 octombrie. Curtea Constitutionala a constatat, la data de 18 septembrie 2018, ca legea este neconstitutionala in ansamblul sau pentru motivul extrinsec de neconstitutionalitate referitor la incalcarea principiului bicameralismului in procesul de adoptare al legii."Legea criticata contravine principiului bicameralismului, avand in vedere, in esenta, faptul ca, ignorand scopul initial si obiectul de reglementare al propunerii legislative, Camera Deputatilor - in calitate de Camera decizionala - a adoptat un numar impresionant (101) de amendamente, de natura sa transforme in mod radical, prin aportul lor cantitativ si calitativ, filosofia ce a stat la baza initierii demersului legislativ si excluzand, astfel, prima Camera - cea de reflectie - de la procesul de legiferare, ce trebuie sa reprezinte insa opera intregului Parlament", se arata in decizia CCR.In sesizarea PNL se invoca faptul ca prin reluarea procedurii legislative pe calea reexaminarii legii, Parlamentul Romaniei a nesocotit dispozitiile art.147 alin. (4) din Constitutia Romaniei care dispune "deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii"."Dupa adoptarea legii in Senatul Romaniei, procedura legislativa a continuat in Camera Deputatilor, camera decizionala.In camera decizionala, procedura legislativa s-a desfasurat dupa publicarea deciziei CCR nr. 561/2018 in Monitorul Oficial al Romaniei nr.922, din data de 1 noiembrie 2018, data la care Parlamentul Romaniei trebuia sa constate incetarea de drept a procedurii legislative cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal", se arata in sesizarea PNL.Liberalii au conchis ca "Parlamentul Romaniei a ignorat acea decizie a Curtii Constitutionale si a reluat dezbaterea parlamentara, aplicand procedura reexaminarii legii pentru punerea in acord a legii cu decizia Curtii Constitutionale nr.728/2017".Sesizarea cu privire la neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal a fost semnata de 60 de parlamentari PNL.