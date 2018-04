Centrele de detentie vor face rapoarte sociale pentru cei care mai au 3 luni de pedeapsa, pentru reintegrarea pe piata muncii

Ziare.

Proiectul de lege completeaza art.165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, avand in vedere "instituirea obligatiei centrelor de detentie de a realiza un raport social personalizat catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru persoanele care mai au de executat 3 luni din pedeapsa privativa de libertate"."Centrul educativ, respectiv centrul de detentie, inainteaza catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din unitatea administrativ teritoriala in care isi are domiciliul persoana internata un raport social personalizat, pentru persoana care mai are 3 luni pana la implinirea termenului la care acesta dobandeste vocatia de a fi liberata", prevede proiectul.Acest text de lege contribuie la "reintegrarea pe piata muncii a persoanelor care au executat o pedeapsa privativa de libertate", a apreciat deputatul PSD Oana Florea, initiator al proiectului.Camera Deputatilor este for decizional.