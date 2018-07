Cinci romani au furat aparate electronice de 500.000 de euro din Belgia si Romania

Ziare.

com

Conform Politiei Romane, politisti ai Directiei de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrala, in colaborare Politia Federala din Belgia, regiunea Hasselt, au desfasurat in comun investigatii intr-un dosar penal de criminalitate transfrontaliera inregistrat la Tribunalul de Prima Instanta Limburg/Belgia.Cercetarile din ultimele trei luni au relevat ca, in perioada iunie 2017 - iulie 2018, membrii unei grupari de criminalitate organizata, formata din cetateni romani, ar fi comis, prin efractie, zeci de furturi de bunuri electronice din societati comerciale, situate in zone industriale ale regiunii Hasselt din Belgia. Valoarea prejudiciului este estimata la 500.000 de euro.In baza unor ordine europene de ancheta emise de autoritatile judiciare belgiene, in cadrul cooperarii judiciare internationale, in 11 iulie a fost organizata o actiune comuna, atat pe teritoriul Belgiei, cat si in judetul Tulcea, fiind facute opt perchezitii la locuintele cetatenilor romani vizati in acest caz, in urma carora au fost ridicate bunuri care ar proveni din furturi.Au fost puse in executare cinci mandate de arestare, patru dintre membri fiind arestati pe teritoriul Belgiei, iar altul arestat in Romania si urmand sa fie predat autoritatilor judiciare belgiene in vederea continuarii cercetarilor in prezenta cauza.