Cine iese din inchisoare sa primeasca imbracaminte, hrana si transport gratuit timp de 3 luni - proiect

"Persoanele identificate in urma raportului intocmit de catre ofiterul de probatiune ca fiind vulnerabile sau persoanele care fac parte dintr-o categorie defavorizata, conform Legii 292/2011, beneficiaza de urmatoarele facilitati din momentul eliberarii:Asta prevede proiectul pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.Deputatul PSD Florin Manole, unul dintre initiatori, a declarat ca acest proiect este important pentru detinutii care provin din mediile defavorizate si ca prin masurile propuse poate fi prevenita o recidiva."Principalele motivatii pentru a sustine acest proiect de lege sunt sociale, mai ales ca exista detinuti care vin din medii defavorizate, care sunt foarte saraci si care in prima zi in care ies din penitenciar nu au nicio alternativa, nici ce sa manance, nici unde sa lucreze, nici cum sa isi gaseasca un loc de munca. Deci pentru ei ce putem sa presupunem este ca prima alternativa este sa se intoarca in penitenciar cu o recidiva. Ca sa preintampinam asta, trebuie sa gasim niste masuri sociale, astfel incat ei sa primeasca timp de trei luni un ajutor minimal", a precizat Florin Manole.Proiectul de lege a fost semnat de mai multi parlamentari PSD, precum si de alesi liberali - Valeria Schelean, Vasile Varga, Gabriel Andronache si Ioan Cupsa.Senatul este prima camera sesizata.