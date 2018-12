Cine sunt detinutii care asteapta amnistia lui Dragnea. Doar Ceausescu i-a eliberat de ziua lui pe corupti si talhari

Ce inseamna amnistia si gratierea

Statistica

Situatia cazurilor de coruptie

in penitenciarele din Romania sunt 232 persoane condamnate pentru infractiuni de coruptie sau conexe infractiunilor de coruptie

Criminalii conduc in topul condamnatilor

Lipseste studiul de impact

O nebunie!

Ce amnistii s-au dat in ultimii 50 de ani

26 octombrie 1987.

Ceausescu, darnic de ziua lui

26 ianuarie 1988.

Sursa: Fototeca online a comunismului romanesc [Photo #F039]

FSN: Amnistie pana in 3 ani

5 ianuarie 1990.

2002: Sentintele pana in 5 ani

1 octombrie 2002.

Ziare.

com

Potrivit unei analize realizate de, doar in cazul amnistiei si gratierii date de Nicolae Ceausescu la implinirea varstei de 70 de ani prevederile au fost aplicate pentru toti detinutii din Romania.Actele similare date dupa Revolutia din 1989, din 1990 si 2002, excludeau dintre beneficiari persoanele condamnate pentru infractiunile cu violenta - omor, talharie, viol, dar si faptele de coruptie.a solicitat Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa ne furnizeze situatia persoanelor incarcerate pe durata de pedeapsa, infractiuni si starea de recidiva. Statistica comunicata este de la sfarsitul lunii noiembrie 2018.Pe data de 17 decembrie 2018 erau incarcerate 21.152 de persoane in penitenciarele din Romania.Trebuie spus ca, in cazul unei amnistii, beneficiarilor li se inchid dosarele si condamnarile li se sterg din cazier, cu alte cuvinte, ei sunt scutiti de raspundere penala. In schimb, beneficiarul unei gratieri este iertat de pedeapsa, nu o mai executa, dosarul se inchide, insa fapta continua sa apara in cazier.- pentru orice tip de infractiune;- numai pentru anumite infractiuni;- nu se prevede nicio conditie pentru a obtine beneficiul ei;- este acordata numai sub rezerva indeplinirii uneia sau mai multor conditii.Cei mai multi detinuti din Romania au condamnari intre 2 si 5 ani de inchisoare, potrivit statisticii citate. Cei mai multi detinuti din inchisori, aproximativ 12.000 de persoane, au condamnari de pana in 5 ani de inchisoare.sunt arestate preventiv sau condamnate in prima instanta;au condamnari pana intr-un an de inchisoare;au condamnari intre un an si 2 ani;au condamnari intre 2 ani- 5 ani;au condamnari intre 5 ani- 10 ani;au condamnari intre 10 ani- 15 ani;au condamnari intre 15 ani- 20 ani;au condamnari peste 20 ani;au condamnari pe viata.Potrivit calculelor. Aproximativ 90% dintre acestia au pedepse sub 5 ani de inchisoare.pentru luare de mita;pentru dare de mita;pentru trafic de influenta;pentru cumparare de influenta;pentru abuz in serviciu;in baza Legii 78/2000 pentru prevenirea si sanctionarea faptelor de coruptie.Potrivit datelor furnizate de ANP, in privinta infractiunilor, situatia este urmatoarea:ispasesc pedepse pentru crime - omor, omor calificat, omor deosebit de grav. Cei mai multi detinuti au pedepse de peste 10 ani de inchisoare.ispasesc condamnari pentru furt, furt calificat sau furtul in scop de folosinta. Cei mai multi detinuti au pedepse pana in 5 ani de inchisoare, dar sunt si cateva zeci de cazuri de furt care au pedepse mai mari de 5 ani.ispasesc condamnari pentru talharie, talharie calificata sau talharia urmata de moartea victimei.ispasesc condamnari pentru infractiuni sexuale (viol, raport sexual cu minori, perversiune sexuala, corupere sexuala, agresiune sexuala sau racolarea minorilor in scopuri sexuale).ispasesc condamnari pentru infractiuni legate de traficul de droguri. Din acestea, 127 de persoane au condamnari mai mari de 5 ani de inchisoare.Sefa Inaltei Curti, Cristia Tarcea, explica in iunie 2018 ca o astfel de OUG de amnistie si gratiere nu se poate acorda decat in urma unui studiu amplu cu privire la efectele pe care o astfel de masura le va avea nu numai asupra societatii, ci si asupra fenomenului infractional in general."Din punctul meu de vedere, pentru ca am prins si perioada de pana la 1988, ca avocat, de-a lungul timpului a cam fost deturnata institutia amnistiei si a gratierii de la scopul propus.Imi aduc aminte de o amnistie cvasi-generala din anul 1988, amnistie care a fost edictata la implinirea varstei de 70 de ani de catre Nicolae Ceausescu,", declara Tarcea.Judecatorul Cristi Danilet arata ca este "o nebunie" sa dai gratiere iarna, iar 60%-80% dintre detinutii care ar parasi penitenciarele s-ar intoarce in cel mai scurt timp "in acel loc unde au casa si masa in mod gratuit"."Si intoarcerea asta nu s-ar face in baza unei cereri, stim bine...", continua magistratul.Lipseste studiul de impact, planul de reintegrare sociala a detinutilor, dar si consultarile publice.Este un caz similar cu cel in cazul Legii recursului compensatoriu. "Le-au dat drumul detinutilor pe strada, pur si simplu, unora ramasi fara familii, fara case, fara locuri de munca. Iar acum, la un an dupa, sunt inapoi aproape toti. Si cu ce pret.... "Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania a adoptat Decretul nr. 255/1987 prin care s-au amnistiat infractiunile pentru care Codul Penal sau legile speciale prevedeau o pedeapsa privativa de libertate pana la 3 ani inclusiv sau amenda, fiind gratiate in intregime pedepsele cu inchisoare pana la 5 ani inclusiv, precum si pedepsele cu amenda, aplicate de instanta de judecata.Au fost exceptati de la prevederile decretului persoanele condamnate pentru omor, loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, talharie, provocare ilegala a avortului, infractiuni contra avutului obstesc cu consecinte grave ori deosebit de grave, luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, ultraj cu violenta si evadare.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania a adoptat Decretul nr. 11/1988 prin care s-au amnistiat infractiunile pentru care s-a aplicat pedeapsa cu inchisoarea pana la 10 ani inclusiv, s-au redus la jumatate pedepsele cu inchisoare mai mari de 10 ani aplicate de instanta de judecata si s-au comutat in 20 ani de inchisoare pedepsele cu moartea aplicate de instantele de judecata.Se amnistiaza toate infractiunile pentru care s-a aplicat pedeapsa cu inchisoare pina la 10 ani inclusiv.Se reduc cu 1/2 pedepsele cu inchisoare mai mari de 10 ani aplicate de instanta de judecata.Se comuta in 20 ani de inchisoare pedepsele cu moartea aplicate de instantele de judecata.Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, directiile pentru probleme de munca si ocrotiri sociale si conducerile unitatilor socialiste vor asigura incadrarea in munca a persoanelor care beneficiaza de prevederile prezentului decret si vor urmari integrarea acestora in colectivele de munca in care au fost repartizate.Consiliul Frontului Salvarii Nationale a adoptat Decretul-lege nr. 3/1990 prin care s-au amnistiat infractiunile politice prevazute in Codul Penal si in legile speciale savarsite dupa data de 30 decembrie 1947, precum si infractiunile pentru care Codul Penal sau legile speciale prevedeau o pedeapsa privativa de libertate pana la 3 ani inclusiv sau amenda, fiind gratiate in intregime pedepsele cu inchisoare pana la 3 ani inclusiv, precum si pedepsele cu amenda, aplicate de instanta de judecata.Au fost exceptate de la beneficiul decretului persoanele condamnate pentru omor, talharie, vatamare corporala grava, viol, distrugere calificata, luare de mita, arestare nelegala si cercetare abuziva, supunere la rele tratamente, represiune nedreapta, evadare, precum si orice infractiuni sanctionate de lege cu pedeapsa inchisorii de 10 ani sau mai mare.Parlamentul Romaniei a adoptat Legea 543/2002 prin care s-au gratiat in intregime pedepsele cu inchisoarea pana la 5 ani inclusiv, precum si pedepsele cu amenda aplicate de instantele de judecata.Au fost exceptate de la beneficiul legii persoanele condamnate pentru infractiuni contra sigurantei statului, omor, vatamare corporala grava, loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, abuzul in serviciu in forma calificata, luarea de mita, darea de mita, primirea de foloase necuvenite, traficul de influenta, infractiunile din Legea 78/2000 a anticoruptiei, infractiunile din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, infractiunile din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor etc.