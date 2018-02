Colonelul STS care sustinea ca incendiul din clubul Colectiv a fost o provocare, condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare pentru spaga

Povestea cazului

Acuzatiile DNA

Ce spunea despre incendiul din Colectiv

Ziare.

com

Decizia defintiva a fost data de Curtea de Apel Bucuresti. Initial, Tribunalul Bucuresti a decis condamnarea lui Stefan Enache la doi ani de inchisoare.Magistratii i-au interzis lui Stefan Enache drepturile de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei.Curtea de Apel Bucuresti a luat act ca suma de 30.000 de euro care a fost utilizata de DNA in cursul flagrantului din data de 14 decembrie 2015 a fost recuperata integral.Stefan Enache a ajuns celebru dupa ce a sustinut, intr-o interceptare, ca incendiul din clubul Colectiv ar fi fost provocat, iar de acest lucru ar fi stiut si ministrul Gabriel Oprea. Afirmatiile lui Stefan Enache s-au dovedit false, iar procurorii au considerat ca el doar a incercat sa isi creeze imaginea unui personaj influent, cu acces la informatii secrete."Eu coordonez tot ce inseamna activitatea de stenograme, documente secrete, bruiaj", spunea colonelul STS angajat in Secretariatul General al Guvernului, care se lauda ca poate interveni la sefii din RA-APPS pentru a cumpara case ieftine de la stat. Scena se petrecea langa sediul Executivului, intr-o masina, in timp ce numara zeci de mii de euro primiti ca spaga.Ofiterul era de mai multi ani in Guvern si se lauda cu relatiile sale. Potrivit acestuia, el se ocupa de interceptari si bruiaj. Stenogramele din acest caz au dezvaluit fapte de coruptie fara precedent.Procurorii DNA arata ca, la data de 8 decembrie 2015, Enache ar fi pretins de la o persoana o suma de peste 10.000 euro, in scopul de a interveni pe langa directorul Regiei Autonome - Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, asupra caruia a dat asigurari ca are influenta, pentru ca acesta din urma sa le asigure celor doi adjudecarea, la o licitatie, a unui imobil din Bucuresti, la un pret mult subevaluat.Imobilul astfel achizitionat urma sa fie valorificat ulterior, iar profitul sa fie impartit intre inculpat si persoana respectiva.Era vorba de o vila de 200 de metri patrati, aflata intr-o zona centrala a Capitalei.Pe 10 decembrie 2015, Enache a pretins si in ziua de 14 decembrie 2015 a primit suma de 30.000 euro, de la un intermediar, indicat pentru a asigura achizitionarea a doua imobile, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante.Stefan Enache a fost intens mediatizat, dupa ce in discutiile sale a facut trimitere la incendiul din clubul Colectiv si a emis o teorie ciudata, ca ar fi fost o provocare la mijloc.Ne intalnim undeva la un restaurant, la ceva?Vii p-aici, treci p-aici, ca eu sunt pana seara tarziu, ca sunt cu bugetul, ca pana termin cu bugetul, m-au capiat.Da?Acum e la CSAT plecat. I-am facut toate mapele. Am tras o mapa uite asa, toata mapa.Mama vor sa vina astia sa faca revolutie...Pai sa vina, ca eu sunt din '91 aicea, si m-am saturat, sa-i vezi ca fac ce fac si tot o laie merge.Daca nu ne-ntelegem...guvernam pentru romani, guvernam pentru straini, baga-mi-as...Ce, eu nu le-am spus ce a fost acolo la...poti sa spui...Eu stiu ce a fost acolo la...cand au dat aia foc. Eu le-am spus "d-acolo nu scapa nimeni!" Pai acolo a fost dat de aia si cand a ajuns flacara a facut prapad acolo. Pai daca am doctor, bun prieten, care e la Spitalul 9.Zici ca a fost provocare?Provocare...Provocare, a?Se stia, ma! Stia seful din minister...Si Oprea... Pai daca si-au dat sms-uri "nu vii in seara asta in club!", unii... Si eu am prieteni care au fost...specializati pe explozibil si arme de distrugere in masa. Acolo sunt bombele care le au americanii. Mama si tata. Deci americanii au mama, ii spun bombe mama, israelienii le spun, rusii tata si israelienii au o combinatie de-a lor, aiurea. Numai gazul care a fost, a fost o explozie. Pai daca i-a facut ca la rotisor...I-a stropit, i-a...?Ce vorbesti...Si gazul ala dezvolta 2.000 de grade. Acela l-a dat din spray, s-a ridicat, a creat vid, in momentul in care a coborat, oxigen.Mergem sa vedem si blocul ala?Da, putem sa mergem.Hai, sa vedem.Hai ca intoarcem la mine si iesim p-acia.Da?Pe unde o iau?Si cand vii luni seara mai mergem si mai vedem o locatie.Da?Faci rondul cu totul. Te intorci exact la mine aicea.Si la asta cat ar fi comisionul?Nu comision! A...Taxa asta de succes.Tot 20, tot 20.000 de euro!20.000 de euro?