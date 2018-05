Condamnari definitive pentru gruparea infractionala de la Tribunalul Bucuresti: Doua judecatoare au luat in total 13 ani de inchisoare

Circuitul spagii de la Tribunalul Bucuresti

Cazul Dinel Staicu

DNA le-a trimis in judecata pe cele doua pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta, fiind cercetate, printre altele, ca au cerut 150.000 de euro pentru eliberarea din arest a lui Dinel Staicu.In prima instanta, cele doua fusesera condamnate la cate 8 ani de inchisoare cu executare. In acelasi dosar- Daniel Costel Petre (avocat) - 7 ani si 6 luni inchisoare;- Sorin Vasilescu (grefier) - 2 ani;- ulia Neamtu (grefier) - 2 ani si o luna;- Angela Carlan - 5 ani;- Leon Marius Neagu - 4 ani si 6 luni;- Marian Vasile Tudor - 8 ani si 6 luni;- Marian Catrin - 6 ani;- Ileana Raducan - 3 ani;- Carmen Ionela Dancuta - 2 ani cu suspendare;- Daniela Petre - 2 ani cu suspendare;- Bogdan Marian Bobocel - 1 an si 6 luni;- Nicolae Petrisor (fost Duduianu, zis "Cristofor") - 4 ani;- Stefan Minca (zis "Rosovelt") - 2 ani cu suspendare;- Dinu Laurentiu - 2 ani;- Petrica Bogdan Bagoli - 3 ani;- Dragos Dumitrescu - 1 an si 6 luni;- Silviu Constantin Amza - 2 ani;- Cornel Lucian Enculescu - 1 an si 6 luni;- Tony Viorel Iaparnicu - 1 an si 6 luni;- Dragos Pandele - 1 an si 6 luni;- Marian Staicu - 3 ani.Instanta a mai dispusde la:Viorica Dinu - 72.500 euro,Antonela Costache - 2.500 euro,Angela Cirlan - 24.500 euro si 380 lei,Stefan Minca - 40.000 euro,Daniel Costel Petre - 72.000 euro si 10.000 USD,Marian Staicu - 230.000 euro;Sorin Vasilescu - 25.000 euro,Dragos Pandele - 22.000 euro,Tony Iaparnicu - 15.000 euro,Silviu Amza - 21.000 euro.Decizia este definitiva.Potrivit DNA, in cursul anului 2011, Dinu Viorica si Antonela Anemary Costache, ambele din functia de judecator la Tribunalul Bucuresti, au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat Daniel Petre (avocat), Angela Cirlan si Sorin Vasilescu (grefier arhivar la Tribunalul Bucuresti), in scopul savarsirii unor infractiuni de coruptie judiciara si informatice, urmarindu-se obtinerea de beneficii materiale.Gruparea era sprijinita de Leon-Marius Neagu, Tudor Marian-Vasile, Daniela Petre si Iulia Neamtu.In acest context, mituitorii sau cumparatorii de influenta accesau, in mod direct sau prin alte persoane interpuse, gruparea infractionala.Cele doua se foloseau de calitatea de magistrati pentru a promite pronuntarea hotararilor judecatoresti dorite de mituitorii sau cumparatorii de influenta, in cazurile in care erau investite sa judece respectivele cauze penale.Astfel, Antonela Costache apela la prerogativele sale de presedinte de sectie (la data faptelor) si, in conlucrare cu grefierii Sorin Vasilescu si Iulia Neamtu, asigura manipularea sistemului informatic ECRIS, astfel incat sa fie eludata repartizarea aleatorie, iar dosarele vizate sa fie distribuite la completele de judecata din care faceau parte cele doua ori la alte complete considerate favorabile.Viorica Dinu se prevala de pretinsa influenta pe care sustinea ca o are asupra unor judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti, pentru obtinerea unor solutii favorabile.Procurorii mai sustin ca avocatul Daniel Petre, Angela Cirlan si Sorin Vasilescu aveau intelegeri stabilite cu alte persoane, cum este cazul lui Marian Vasile Tudor, zis "Marusca", Leon Marius Neagu si Daniela Petre, sotia avocatului, care ii ajutau sa identifice "clienti" (persoane interesate sa "cumpere" prin darea unei sume de bani solutii favorabile in cauze penale) sau sa ii convinga pe acestia de caracterul sigur al obtinerii beneficiului urmarit.Anchetatorii mai aratau ca ajutorul dat de catre membrii gruparii consta in contactarea beneficiarilor solutiilor "cumparate", luand de la acestia foloasele pretinse si asigurand, uneori, remiterea sumelor de bani catre cele doua judecatoare.Concret, in perioada august 2012 - februarie 2013, Marian Staicu, prin incercari repetate de corupere a magistratilor, a urmarit sa obtina o solutie definitiva de punere in libertate a fratelui sau, Dinel Staicu, judecat in stare de arest preventiv pentru infractiuni asimilate coruptiei.Demersurile intreprinse au vizat obtinerea unei hotarari judecatoresti definitive favorabile, la Tribunalul Bucuresti, la judecarea recursurilor pronuntate de instanta inferioara.Potrivit DNA, in august 2012, avocatul Daniel Petre i-a promis Vioricai Dinu, prin intermediul sotiei sale, Daniela Petre, ca ii va da o suma de bani, in schimbul unei solutii favorabile, lucru pe care magistratul l-a acceptat.Anterior, fusese identificata persoana care urmarea o hotarare judecatoreasca favorabila, respectiv Marian Staicu, suma fiind negociata la 150.000 euro, prin intermediul lui Dragos Dumitrescu, zis "Baronu" si Petrica Bogdan Bagoli.O parte din bani au si fost primiti ulterior negocierii de avocatul Daniel Petre, insa, pentru ca repartizarea dosarului la sectia dorita de gruparea infractionala, precum si pronuntarea unei solutii favorabile mituitorului au esuat, banii au fost returnati.In perioada decembrie 2012 - ianuarie 2013, Marian Staicu a reluat demersurile de obtinere a unei hotarari judecatoresti de punere in libertate a fratelui sau, Dinel Staicu, prin intermediul avocatilor Daniel Petre si Ileana Raducan, in contextul in care Viorica Dinu acceptase deja sa dea o solutie favorabila, in cazul in care dosarul ar fi fost "dirijat" la completul ei.La data de 14 ianuarie 2013, la Tribunalul Bucuresti, dosarul respectiv a fost repartizat la Sectia II-a penala, la completul din care faceau parte judecatoarele Viorica Dinu si Antonela Costache.Aceasta repartizare a fost efectuata fraudulos de Antonela Costache, presedinte al Sectiei a II-a penale, care a introdus si a modificat in sistemul ECRIS date informatice (complexitate si parametri de timp), fara drept (cu depasirea limitelor autorizarii), astfel incat caracterul aleatoriu al distribuirii a fost eludat, iar dosarul a fost repartizat la singurul complet care devenea in acest fel eligibil.In ziua repartizarii dosarului, grefierul Sorin Vasilescu a primit o prima transa de 1.500 din suma de 5.000 euro, promisa in schimbul "dirijarii" dosarului, de la avocatul Daniel Petre, iar in ziua urmatoare a primit si diferenta de 3.500 euro de la avocatul Ileana Raducan.In cursul lunii decembrie 2012, Viorica Dinu a primit cu ajutorul colegei sale Antonela Costache suma de 32.500 euro si a acceptat promisiunea remiterii ulterioare a inca 15.000 euro, lasand sa se creada ca are influenta asupra magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a-i determina sa pronunte hotarari favorabile in trei cauze penale.Unul dintre dosare avea ca obiect o contestatie in anulare, iar in celelalte doua dosare se formulasera plangeri fata de prelungirea unor masuri preventive dispuse de procurorii DIICOT.