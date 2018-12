Consiliul Europei a publicat un raport despre inchisorile din Europa. Care este situatia din Romania

Ziare.

com

In intervalul 2005-2015, rata populatiei din inchisori a scazut cu 17% - in 2015, Romania avea 175 de detinuti la 100.000 de locuitori, in timp ce in 2015 avea 145.De asemenea, intre 2005 si 2014, rata intrarilor in inchisoare a scazut si ea cu 14%. In 2005, 73 de persoane (la 100.000 de locuitori) au intrat in inchisoare, iar in 2014 au fost incarcerate 63 persoane.In aceeasi perioada, rata eliberarilor a scazut cu 8%. In 2005 au fost 86 de eliberari, in timp ce in 2014 au fost 79.Din 2005 pana in 2014, durata incarcerarii bazata pe numarul de zile petrecute in inchisoare a crescut cu 30%. In 2005, durata medie de incarcerare era de 29 de luni (2 ani si 5 luni), in timp ce in 2014 era de 38 de luni (3 ani si 2 luni).In aceeasi perioada de timp, numarul total al detinutilor a scazut cu 25%. In 2005, Romania avea 37,929 de detinuti, in timp ce in 2015 avea 28,642.Din 2005 pana in 2015, procentul femeilor incarcerate a crescut cu 11%. In 2005, 4,7% dintre detinuti erau femei, iar comparativ, in 2015, procentul era de 5,2%.In acelasi interval, procentul detinutilor straini a crescut cu 21%. In 2005, 0,7% dintre detinuti erau straini, iar in 2015 s-a inregistrat o crestere de pana la 0,9%.Din 2005 pana in 2015, procentele de detinuti care executa pedepse pentru infractiuni sexuale, infractiuni legate de droguri si alte tipuri de infractiuni au crescut; in timp ce procentele celor care executa sentinte pentru amenintari, agresiuni, violenta, jaf si furt au scazut.Iata situatia pe fiecare an:Comparand perioada 2014/15 cu 2005, in tara noastra a fost inregistrata o scadere la urmatorii indicatori:- rata populatiei in penitenciare (numarul de detinuti) (-17%);- rata intrarilor in inchisoare (-14%);- rata eliberarilor din institutiile penale (-8%);- procentul de sinucideri in arest provizoriu (-40%); (In plus, nu au existat sinucideri in arest provizoriu in 2014);- numarul de angajati din penitenciare in raport cu numarul de detinuti (-27%).Iata si unde s-au inregistrat cresteri in acelasi interval:- durata medie a detentiei pe baza numarului total de zile petrecute in institutia penala (+ 30%);- numarul de femei incarcerate (+ 11%);- numarul de detinuti straini (+ 21%);- procentul de detinuti aflati in stadiul de urmarire penala in randul detinutilor straini (+ 48%);- rata deceselor la 10.000 de detinuti (+ 43%);- procentul de sinucideri (+ 135%);- bugetul total al administratiei inchisorii (+ 15%);- suma medie cheltuita pe zi pentru un detinut (+ 465%).Comparativ cu alte tari europene, in 2014/15, Romania a avut:in ce priveste: intrarea in inchisoare, eliberarea din institutiile de detentie, numarul de detinuti straini, sinucideri in arest provizoriu, suma cheltuita zilnic pentru un detinut.in ce priveste: varsta detinutilor, procentul femeilor incarcerate, procentul sinuciderilor.in ce priveste: perioada medie de detentie in functie de numarul detinutilor, durata medie de detentie bazata pe numarul total de zile petrecute in inchisoare, aglomeratia din penitenciare, rata deceselor la 10.000 de detinuti si numarul de angajati din penitenciare in raport cu numarul de detinuti.Iata profilul tarii: