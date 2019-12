Controale inopinate la mai multe penitenciare, inclusiv la Jilava

Ziare.

"Va informam ca, astazi, 22.12.2019, echipe de specialisti de la nivelul aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor s-au deplasat la penitenciarele Mioveni, Gaesti, Bucuresti-Rahova si Bucuresti-Jilava, in vederea verificarii modului de desfasurare a activitatilor specifice sigurantei detinerii si regimului penitenciar , a starii administrativ-gospodaresti, a modului de organizare a programului zilnic, precum si a calitatii hranei distribuite persoanelor aflate in custodie", a transmis, duminica, Administratia Nationala a Penitenciarelor.Sursa citata a precizat ca activitatea a avut un caracter inopinat si se inscrie in seria verificarilor periodice destinate identificarii unor solutii manageriale concrete pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare.Potrivit ANP, duminica, sunt in penitenciarele din Romania 20.527 persoane private de libertate.