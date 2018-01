Cum vrea Ministerul Justitiei sa reduca supraaglomerarea din penitenciare

Ziare.

Decizia ar urma sa fie luata de catre judecatori, dupa modelul pedepselor cu suspendare, arata Calendarul de masuri 2018 - 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie care a fost aprobat in sedinta de miercuri a Guvernului, condusa de catre premierul interimar Mihai Fifor."Romania deruleaza o analiza cu privire la adoptarea unor modificari legislative (inclusiv Codul penal si Codul de procedura penala) in vederea reglementarii supravegherii electronice a persoanelor fata de care s-a pronuntat o hotarare definitiva intr-o cauza penala. (...)Detinutii pot fi supravegheati electronic la distanta; sistemele pot fi folosite in cazul detinutilor care: participa la activitatile lucrative, educative, de asistenta psihologica, de asistenta sociala, in exteriorul locului de detinere; se deplaseaza pentru acordarea asistentei medicale la spitale/cabinete medicale situate in afara locului de detinere; beneficiaza de permisiunea de iesire din penitenciar etc.De asemenea, este in analiza si eventualitatea extinderii posibilitatii legale pentru luarea de catre un judecator a masurii supravegherii electronice drept forma de individualizare a executarii pedepsei, urmand modelul institutiei suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, respectiv o forma a liberarii conditionate" se arata in documentul citat.Termenul privind aceasta posibila masura este semestrul al doilea al acestui an.Ministerul Justitiei face, de asemenea, o "analiza a oportunitatii pentru promovarea unui recurs in interesul legii in materia cererilor de liberare conditionata".Conditiile de detentie din penitenciarele din Romania contravin Conventiei Europene pentru Drepturile Omului si arata o disfunctionalitate structurala care necesita adoptarea de masuri generale de catre stat, a decis, in aprilie, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului.