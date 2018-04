"Departamentul de Stat: Romania nu a reusit sa atinga standardele UE privind inchisorile"

Ziare.

com

In luna iulie, aproximativ 24.813 de persoane erau inchise in inchisori care aveau o capacitate de doar 18.127 de detinuti. Potrivit raportului, presa a relatat ca gardienii aveau un comportament violent fata de prizionieri, iar uneori detinutii isi agresau colegii.In septembrie, 128 de plangeri au fost depuse impreuna cu Administratia Nationala a Penitenciarelor, in care personalul inchisorilor ea acuzat pentru abuzuri si incalcarea drepturilor detinutilor. Prizonierii pot, de asemenea, sa completeze plangeri cu ajutorul procurorilor.Raportul adauga ca un numar mare de prizioneri nu au primit suficienta atentie medicala, iar calitatea mancarii servite era slaba. In unele inchisori inca nu exista incalzire sau aer conditionat, majoritatea fiind foarte aglomerate.In aprilie, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a publicat un document pilot privind conditiile din inchisori si centrele de detentie. Potrivit documentului, Curtea observase peste 500 de cazuri de aglomeratie si conditii nepotrivite in inchisori. Acestia au descoperit ca situatia prizonierilor face parte dintr-o problema generala care isi are originea in structura sistemului.Din punct de vedere administrativ, autoritatile independente nu investigheaza mereu acuzatiile privind conditiile inumane. Observatorii au notat ca au existat mai multe situatii, precum moartea unei rude a unui detinut, care nu au fost tratate in mod corespunzator. In luna martie, un prizonier din inchisoarea Rahova s-a sinucis dupa ce nu i s-a permis sa participe la inmormantarea propriului frate, deoarece nu a putut prezenta o copie a certificatului de deces al acestuia.Cu toate acestea, raportul sustine ca au existat si imbunatatiri. Pe 21 iulie, a fost aprobatta o lege prin care sentinta prizonierilor care se afla in conditii nepotrivite este redusa. Condtiile nepotrivite sunt cele care nu reusesc sa atinga standardele impus de Consiliul Europei.