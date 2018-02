Detinuti batuti si torturati la Rahova. 4 gardieni au fost arestati preventiv, iar alti 4 plasati in arest la domiciliu

UPDATE 1

Opt persoane au fost retinute miercuri in acest caz, iar acum apar detalii socante despre relele tratamente la care au fost supusi detinutii.Potrivit Antena3 , in referatul procurorilor sunt explicate amanuntit bataile pe care le primeau oamenii. Erau loviti cu pumnii, picioarele sau ciocane de cauciuc.In plus, gardienii ar fi incercat sa ii sufoce sau sa ii inece pe detinuti.Potrivit Realitatea TV, detinutii torturati le-au povestit anchetatorilor ca gardienii le bagau carpe in gura, le-au scos masele fara sa fie anesteziati inainte si erau dati cu capul de zid.Aceste abuzuri erau acoperite, explicatiile oficiale fiind ca oamenii s-au batut intre ei sau au suferit un accident.Magistratii Judecatoriei Sectorului 5 au decis, joi,acuzati de violente la adresa detinutilor si falsificare de documente, iar in cazul altorDecizia nu este definitiva.22 de angajati ai Spitalului Penitenciar au fost ridicati, miercuri, de mascati si dusi la audieri. Directorul spitalului, dar si medicul, care ar fi falsificat anumite documente, au fost pusi sub control judiciar.In acest context, Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat ca directorul Spitalului Penitenciar Rahova va fi inlocuit de Georgescu Vasile, comisar sef de penitenciare.De asemenea, ANP a mai transmis ca asigura tot suportul necesar organelor judiciare in desfasurarea activitatilor de cercetare penala.