Dinca si-a transformat locuinta intr-o inchisoare: Geamuri astupate, pat de fier cu lant pentru victime

Anchetatorii noteaza ca, incapabil sa lege o relatie normala cu o persoana de sex feminin, Dinca si-a pierdut orice respect pentru femei, care au devenit pentru el simple obiecte de satisfacere a placerilor sexuale.Dinca a pus la punct un plan prin care femeile sa fie incapabile sa-l refuze ori sa se opuna, transformandu-si casa din Caracal intr-o inchisoare pentru victime."Trecand de la scenariu la punerea in practica a acestuia, inculpatul Dinca Gheorghe si-a transformat si curtea intr-un loc de depozitare de-a valma a unei cantitati impresionante de deseuri (fiare, plastic, haine si obiecte vechi etc.) iar propria locuinta, intr-o adevarata inchisoare, asupra careia detinea controlul absolut si din care nimeni nu ar fi putut scapa fara voia sa.Astfel, toate geamurile locuintei (o constructie nefinalizata aferenta vechii case parintesti a inculpatului) au fost astupate cu caramizi tip BCA si bucati de OSB si polistiren expandat, iar spatiile ramase au fost astupate cu spuma poliuretanica. In camera amenajata ca dormitor, aflata la parterul imobilului, inculpatul Dinca Gheorghe si-a confectionat, la o inaltime adecvata, un pat cu un cadru din fier beton, pe care apoi l-a sudat in perete, astfel incat sa nu poata fi miscat/dislocat si care sa ii permita intretinerea raportului sexual cu victima, prin utilizarea unei perne asezate sub posteriorul acesteia.La jumatatea acestui pat, pe sub cadrul metalic, a montat o bucata de fier beton si a executat la capetele acestei bucati doua bucle, concepute pentru a servi drept suport de prindere a unui lant metalic de circa 130 cm lungime, folosit la imobilizarea victimei", se arata in rechizitoriu.De asemenea, dormitorul lui Dinca era prevazut cu o usa de acces inspre curte, confectionata din lemn, cu 9 ochiuri de geam opace, dintre acestea unul singur, situat pe centru, din sticla transparenta. Pe peretele opus acestei usi mai exista o usa confectionata din OSB, care dadea spre o alta incapere a casei.In plus, Dinca si-a transformat si autoturismul intr-o veritabila "capcana" din care, odata urcata pe bancheta din spate, victima nu mai avea vreo posibilitate sa scape ori sa ceara ajutor: blocarea portierelor era la dispozitia exclusiva a soferului prin actionarea unui buton aflat in partea din fata a autovehiculului, iar sistemul de deschidere a geamurilor acestora fusese anihilat in mod deliberat de catre acesta.Pe de alta parte, Dinca a amenajat sub locuinta sa o "temnita", prevazuta cu trei belciuge de fier, sudate in zidul beciului, precum si bare metalice."Totodata (excluzand ca neverosimila explicatia construirii unui adapost antiatomic sub locuinta, in lipsa oricaror altor indicii ale unui asemenea adapost - sursa de iluminat, spatiu de depozitare, provizii), prin modificarea rampei fostului atelier auto, inculpatul si-a creat un gen de 'temnita', prevazuta cu un butoi din material plastic, ingropat si zidit in ciment, ce pare a avea destinatia de toaleta, o podea din lemn pe care s-au descoperit resturile vechi ale unei pilote cu destinatia posibila de loc de dormit si 3 belciuge de fier, sudate in zidul beciului, doua aferente unei bare metalice sudate de o parte si de alta a capatului patului improvizat (podeaua de lemn) si un al treilea (mai mare) in apropierea butoiului de plastic", noteaza procurorii.Anchetatorii spun ca Dinca traia aproape izolat in propria curte si impusese celor apropiati un cod de comunicare care sa-i permita de la distanta sa stie cine il cauta, fara a fi nevoit sa se deplaseze pana la poarta.El le-a impus cunoscutilor sai, Stefan Risipiteanu, Victor Mieila, zis "Vica", si George Macesanu, zis "Cavalu", sa bata de trei ori la rand in portile metalice, acestea fiind singurele persoane care cunosteau si foloseau acest mod de comunicare cu Dinca. Gheorghe Dinca si Stefan Risipitianu au fost trimisi in judecata miercuri, pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre.Aparatorii lui Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu au cerut, vineri, la Tribunalul Olt, unde a fost termen pentru verificarea masurilor preventive in cazul celor doi, arest la domiciliu pentru Dinca si control judiciar pentru Risipiteanu, insa cel din urma a spus ca nu vrea control judiciar, deoarece "nu are bani" sa se intoarca acasa. Tribunalul Olt a decis ca amandoi raman in arest preventiv