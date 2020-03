Doi arestati au invocat pandemia ca fie eliberati, dar instanta le-a respins cererea: Riscul infectarii este mai mic in penitenciar decat in libertate

Avocat: Este suficient sa stranuti

Judecatori: Nu exista nicio legatura

Instanta: Respingem cererea

Ziare.

com

Motivul principal: pandemia de coronavirus si riscul de infectare in penitenciar.Procesul a fost deschis pe 12 martie la Judecatoria Gherla, iar cererea a fost respinsa de magistrati pe 16 martie. Sentinta poate fi contestata, potrivit portalului instantelor. Subsemnatii suntem inchisi in penitenciarul Gherla, unde exista 783 persoane private de libertate la care se mai adauga si functionarii din penitenciar apartinand Ministerul Justitiei.Subsemnatii suntem inchisi pentru o fapta de gravitate de redusa intrucat ne- am impacat cu persoana vatamata, si aceasta la randui sufera din cauza faptului ca suntem arestati, suntem cumnati cu doamna PA (), care solicita respectuos clementa din partea instantelor," se arata in cererea de chemare in judecata.Cei doi recunosc acuzatiile si spun ca regreta faptele facute.Avocatul celor doi a incercat in zadar sa impresioneze instanta si chiar a facut trimitere la cazul Spitalului Gerota, pentru a arata dimensiunea pandemiei cu coronavirus.In plus, aparatorul sustine ca daca angajatilor din penitenciare li s-a dat voie sa munceasca de acasa ar trebui si inculpatilor sa li se dea aceasta posibilitate si sa-si execute pedeapsa la domiciliu.Detaliile au fost notate de grefier, in incheierea de sedinta din acest proces."Este posibil ca si in cadrul Penitenciarului Gherla sa fie deja raspandit acest coronavirus. Modul de raspandire a virusului este prin simpla comunicare. Este suficient sa stranuti si sa-ti duci mana la gura si sa contaminezi si alte persoane. Au fost infectate chiar si persoane din cadrul Ministerului de Interne.Nu trebuie sa confundam acest coronavirus cu o banala raceala. In cursul acestui weekend s-au intors in tara persoane care trebuie sa execute mandate de executare.Se spune ca acest virus este activ doar 14 zile. Nu este adevarat. Este activ 39 de zile. In cadrul penitenciarului nu se acorda nici o medicatie. Trebuie avut in vedere nu doar vorbitorul, ci si hainele pe care le poarta persoanele. Exista aceasta suspiciune.," spune avocatul.Judecatorul a motivat decizia de respingere a revocarii masurii arestarii preventive prin faptul ca riscul infectarii cu coronavirus in penitenciar este mai mic decat daca ar circula in aer liber."Referitor la motivul invocat de inculpati, in sensul ca de la data arestarii acestora s-a declarat pandemia de coronavirus, instanta retine ca nu exista nicio legatura intre pandemia de coronavirus si starea de arest in care se afla inculpatii.," motiveaza Judecatoria Gherla.In legatura cu celalalt motiv invocat de catre inculpati, respectiv ca s-au impacat cu persoana vatamata, instanta a explicat ca, pentru infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, legea nu prevede posibilitatea impacarii."Inculpatii nu au indicat nicio imprejurare sau probe din care sa rezulte ca au incetat temeiurile care au determinat luarea masurii arestarii preventive. Instanta a verificat din oficiu probele aflate la dosar (varianta existenta in ECRIS) si a constatat ca nu au intervenit elemente noi care sa releve ca au incetat temeiurile care au determinat arestarea preventiva a inculpatului.De asemenea, se constata ca nu au aparut imprejurari noi din care sa rezulte nelegalitatea arestarii.," concluzioneaza judecatorii.