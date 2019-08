Doi tineri au evadat de la un centru educativ din Timis, dupa ce l-au batut pe supraveghetor

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Centrul Educativ Buzias , doi tineri internati la acest Centru au evadat prin escaladarea gardului."In data de 27 august, in jurul orei 22:10, persoanele internate in Centrul Educativ Buzias Soare Claudiu Florin (in varsta de 19 ani, masura internarii 1 an si 10 luni, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat) si Teglas Samuel (in varsta de 21 ani, masura internarii 2 ani si 204 zile, pentru savarsirea infractiuni de tainuire) s-au sustras de la executarea masurilor educative privative de libertate prin parasirea fara drept a centrului educativ, escaladand gardul imprejmuitor al unitatii", se arata in comunicat.Tinerii au simulat ca sunt agitati, determinand astfel supraveghetorul sa deschida usa. Detinutii l-au lovit cu pumnii si cu picioarele, dar si cu un obiect contondent la nivelul capului si corpului, l-au imobilizat si abia apoi au fugit, spun surse din ancheta citate de Mediafax."In timp ce era agresat fizic, a fost imobilizat prin strangulare de catre un detinut. Ulterior, doi dintre acestia s-au deplasat catre latura de est a centrului educativ, unde au sarit gardul unitatii, iar unul dintre detinuti a fost capturat de catre personalul aflat in serviciu pe aleea centrala a unitatii", spun sursele citate.Pentru capturarea celor doi a fost alarmat personalul, au fost trimise echipe de cautare formate din personalul Centrului Educativ Buzias, politisti si jandarmi. De asemenea, s-a luat masura blocarii cailor de acces pe posibile directii de deplasare, precum instituirea de filtre.Totodata, a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj.Conducerea Centrului Educativ Buzias a dispus demararea unei anchete administrative care sa analizeze circumstantele care au dus la producerea evenimentului.Centrul Educativ Buzias este destinat resocializarii minorilor cu varste cuprinse intre 14-18 ani, care au savarsit fapte penale si carora li s-a aplicat masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare, se arata pe site-ul ANP.Daca la implinirea varstei de 18 ani, cel internat nu si-a finalizat pregatirea scolara si profesionala sau schimbarea atitudinala si comportamentala nu este pozitiva, Consiliul Profesoral din cadrul Centrului Educativ poate propune instantei de judecata prelungirea masurii educative pana la implinirea varstei de 20 de ani.