Dupa aproape o saptamana, politistii l-au prins pe detinutul evadat din Penitenciarul Pelendava

Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a declarat ca politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane l-au localizat, identificat si prins, in zona intersectiei dintre Bulevardul Carol I si Bulevardul Dacia , din Craiova, pe barbatul de 26 de ani, din Bucuresti, care a evadat din Penitenciarul Craiova - Pelendava, la data de 9 august."Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj continua cercetarile, in vederea stabilirii intregii stari de fapt, urmand ca la definitvarea acestora sa fie facute propunerile corespunzatoare unitatii de parchet competente.La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj a fost constituita o escorta formata din politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj, cel in cauza fiind incarcerat in Penitenciarul Craiova", a declarat reprezentantul IPJ Dolj.Detinutul executa o pedeapsa de patru ani pentru furt calificat, in regim semideschis. El a evadat cand se afla la munca