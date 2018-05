Dupa ce i-au facut plangere penala, Toader vine cu majorari de salarii pentru angajatii din penitenciare

Ziare.

Proiectul prevede ca munca suplimentara prestata incepand cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de catre functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care nu se poate compensa prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile, se plateste cu o majorare de 75% din salariul de functie, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii."Munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru incepand cu 1 aprilie 2018 se evidentiaza distinct fata de munca suplimentara prestata pana la data de 1 aprilie 2018 in fisa individuala de evidenta a muncii suplimentare.Plata majorarii se efectueaza astfel incatla nivelul bugetului centralizat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, dar si la nivel de ordonator de credite din sistemul penitenciar", se precizeaza in referatul de aprobare.Conform aceleiasi surse, Administratia Nationala a Penitenciarelor va analiza impactul bugetar al orelor suplimentare platite la nivelul intregului sistem penitenciar, comparativ cu numarul orelor suplimentare care ar fi trebuit platite peste procentul de 3%, realizand apoi o redistribuire a prevederilor bugetare intre unitati, astfel incat sa se realizeze un procent de 3% la nivelul bugetului centralizat al ANP.In proiectul de act normativ se mai prevede, printre altele, ca munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru se poate, iar pentru orele lucrate peste timpul normal de lucru care au fost compensate cu ore libere platite, majorarea nu se mai acorda.De asemenea, se mentioneaza faptul ca majorareaPotrivit referatului de aprobare, pentru elaborarea proiectului de act normativ au fost consultate "organizatiile sindicale reprezentative, structurile din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia".Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a anuntat, insa, tot joi, ca a formulat o plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si incalcare a dreptului de reprezentare sindicala Potrivit unui comunicat al FSANP, plangerea a fost depusa la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca urmare a refuzului lui Tudorel Toader de a permite participarea reprezentantilor federatiei la negocierile din 24 mai.