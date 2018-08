Dupa moartea ex-judecatorului Mustata, avocatul va face plangere penala impotriva conducerii Penitenciarului Jilava

Ziare.

Amintim ca fostul judecator Stan Mustata, aflat in inchisoare pentru luare de mita, a murit, miercuri, la Spitalul Carol Davila , in urma unui infarct miocardic.Avocat Lorette Luca a mentionat ca a fost anuntata de sotia lui Stan Mustata miercuri seara."Mi-a povestit printre suspine si lacrimi imprejurarea ca ieri domnul Mustata a incetat din viata la 'Carol Davila', la spital, dupa ce fusese transferat din penitenciar in penitenciar, fara nicio motivatie, fara nicio noima.La 2 noaptea a fost transferat de la Jilava la Giurgiu, a vomat tot drumul, i-a fost foarte rau, la Giurgiu l-au dus la spitalul civil din Giurgiu, pentru ca se afla intr-o stare deplorabila, l-au readus la Penitenciarul Jilava, l-au mai dus la un spital civil care nu avea dotarile necesare, i-au montat un cateter cand pe piciorul stang, cand pe piciorul drept.Ulterior, l-au readus in penitenciar, dansul era sfarsit, era terminat, ca in final sa-l duca ieri la Carol Davila la spital, unde s-a incercat montarea unui cateter performant, astfel incat sa produca efectele necesare, numai ca, din nefericire, in timpul interventiei, pentru ca s-a demarat si o dializa, domnul Mustata avand probleme majore cu rinichii, s-a produs infarctul miocardic si a decedat", a spus Luca.Avocata a adaugat ca Mustata avea probleme cardiace, renale, iar din ce stie si tumori maligne, care se pare ca au evoluat.Ea nu crede ca este vorba de culpa medicala in acest caz."Un om atat de bolnav, pe care-l plimbi la 2 noaptea, trezit din somn, il urci in duba, il muti de la un penitenciar la altul (...), este firesc sa aiba o astfel de finalitate activitatea (...) . Medicii au facut tot ceea ce au putut si in conditiile pe care le-au avut. Din punctul meu de vedere, nu trebuie acuzati medicii", a afirmat Lorette Luca.Totodata, ea apreciaza ca nu lucratorii de la Penitenciarul Jilava sunt vinovati, ci conducerea unitatii."Vom formula plangerile necesare impotriva persoanelor responsabile, categoric vom formula plangeri penale impotriva conducerii Penitenciarului Jilava, pentru ca, pana la urma, baietii de la interventie care l-au luat la 2 noaptea l-au luat pentru ca asa au primit ordin, nu lucratorii penitenciarului sunt vinovati, vinovat este cel care a dat ordin, care a dat dispozitia de transfer (...)Am sa fac sesizare la Ministerul de Justitie vizavi de ce se intampla in penitenciare, o sa solicit domnului ministru printr-un memoriu sa dispuna un control la ANP sa vedem cum si de ce oamenii sunt plimbati precum sacii de cartofi, de ce se incalca dispozitiile legale care precizeaza ca executarea pedepselor privative de libertate trebuie facuta in raza de domiciliu pentru a se atinge scopul resocializarii si reintegrarii celor condamnati, deci tot ceea ce e legal si normal voi face in acest caz", a declarat Luca.Fostul judecator Stan Mustata a fost condamnat in mai 2016 de instanta suprema la 8 ani si 6 luni inchisoare, el fiind acuzat ca a cerut bani, in mai multe randuri, de la persoane condamnate sau inculpate pentru a da solutii favorabile acestora.