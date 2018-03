Educatoarea care si-a omorat fetita risca 25 de ani inchisoare. Nu este primul caz de violenta din familia ei

Antecedente in familie

Potrivit referatului cu propunere de luare a masurii arestarii preventive intocmit de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, educatoarea care si-a inecat fiica de patru ani in cada este cercetata pentru violenta in familie (omor comis asupra unui membru de familie - fiica), infractiune pentru care "legea prevede pedeapsa inchisorii de la 10 ani la 25 ani".Pe de alta parte, potrivit unor surse,dupa ce, in anul 2013, ar fi abuzat o fata luata in plasament de tatal acestuia. Incidentul a avut loc in locuinta familiei din satul Murani, tatal educatoarei fiind angajat ca asistent maternal profesionist de mai multi ani, iar in acel moment avea in grija doi copii."Tatal Oanei Net a fost asistent maternal profesionist si in urma unei suspiciuni de abuz din partea fratelui, imediat ce am aflat, am luat copiii, i-am scos din familie si am sesizat organele de cercetare", a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, Smaranda Marcu.De asemenea, in urma acestui incident, tatal educatoarei a solicitat institutiei intreruperea contractului de munca.Oana Net le-a povestit procurorilor in detaliu cum si-a omorat fiica de patru ani, marti seara "In dupa-amiaza zilei de 13.03.2018, in jurul orei 17.20, a venit cu fiica sa acasa de la gradinita, avand de gand sa-i faca mai intai un dus si apoi sa o duca la bazinul de inot. Ulterior, au intrat amandoua in baie, ocazie cu care i-a pregatit cada, umpland-o cu apa, iar fiica sa punand sampon, dupa care fetita a intrat in vana. La un moment dat, probabil cu gandul ca daca ea si fiica sa vor muri, o sa scape de stresul si situatia tensionata din familie pe care o crea sotul ei, precum si de frica sa nu fie amagita din nou de acesta si astfel pentru a scapa de incertitudinea in care a ajuns sa traiasca, a tinut-o pe fetita ei cu capul sub apa", scrie in referatul cu propunere de luare a masurii arestarii preventive.De asemenea, educatoarea a mai aratat ca "nu-si aminteste cum a reactionat fiica ei in acele momente, si daca s-a zbatut sau nu in timp ce o tinea cu tot corpul si capul sub apa. Mai mult, nu s-a mai gandit deloc la fetita si ce s-a intamplat cu ea, singurul ei gand fiind acela de a disparea, adica de a muri, scop in care, a luat o sticla din plastic din dulapiorul din baie, ce continea erbicid, dupa care a baut circa jumatate din ea. De asemenea, a incercat sa-si taie venele cu un cater, insa nu a reusit, iar ulterior a incercat sa-i taie venele si fiicei sale. In continuare, a intrat intr-o stare de semiconstienta, din care si-a revenit undeva in jurul orei 22:00. Cand s-a trezit din acea stare, a realizat ce a facut, mai exact ca si-a omorat copilul, motiv pentru care a sunat la 112 si a anuntat incidentul. Ulterior, un politist a spart usa si a patruns in baie, alaturi de o persoana de la SMURD".Totodata, femeia din Timisoara a mai precizat ca "si-a iubit foarte mult fetita, si nu-si poate explica de a ales sa o ucida, in loc sa se sinucida doar ea", scrie in referatul cu propunere de luare a masurii arestarii preventive. Oana Net, femeia in varsta de 38 de ani din Timisoara care i-a taiat venele fiicei sale, iar apoi a inecat-o in cada , in urma cu trei zile, a fost arestata preventiva pentru 30 de zile, joi, pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie (omor comis asupra unui membru al familiei - fiica).Potrivit anchetatorilor, educatoarea ar fi recurs la acest gest pentru a se razbuna pe sot, cu care s-a certat, iar acesta i-a spus ca intentioneaza sa divorteze.Femeia a fost transportata la spital imediat dupa ce a comis crima, pentru ca a consumat erbicid in incercarea de a se sinucide.Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean Timisoara, in urma unui consult psihiatric, medicii au stabilit ca femeia are nevoie de tratament de specialitate, astfel ca a fost transferata pe Sectia de Psihiatrie, dar si ca poate fi audiata de procurori. Ulterior, educatoarea a fost condusa la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, iar la finalul audierilor, femeia a fost retinuta pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunii de omor comis al unui membru al familiei.