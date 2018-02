Evadare din Palatul de Justitie Satu Mare. Un detinut a fugit pe geamul de la baie

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Satu Mare, Paula Cochera, a declarat ca politistii au instituit filtre pe toate arterele din judet.Surse judiciare au declarat ca detinutul cautat este din judetul Bihor, are 23 de ani si a fost condamnat la inchisoare pentru talharie calificata, ispasindu-si pedeapsa la Penitenciarul Satu Mare."Barbatul a parasit, joi, punctul de lucru de la Tribunalul Satu Mare unde se afla si a evadat fugind din cladire pe geamul de la o baie. Este imbracat in pantalon si tricou negru", au spus sursele citate.In Palatul de Justitie Satu Mare functioneaza Tribunalul si Judecatoria, ambele instante fiind in circumscriptia Curtii de Apel Oradea.