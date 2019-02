Fostul actionar dinamovist Dragos Savulescu, condamnat impreuna cu Borcea si Mazare, a fost dat in urmarire

Ziare.

Coform site-ul Politiei Romane, pe numele lui Savulescu Emi Dragos exista mandat de executare a pedepsei inchisorii nr. 288/2017 din 07.02.2019, emis de catre Curtea de Apel Bucuresti - Sectia II Penala."Complicitate la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata. Condamnat la 5 ani si 6 luni inchisoare. Se sustrage punerii in aplicare a mandatului de executarea pedepsei inchisorii", sunt informatiile care insotesc fotografia lui Savulescu.In acelasi dosar, au mai fost condamnati fostul primar al Constantei Radu Mazare - 9 ani de inchisoare, iar Cristian Borcea si fostul presedinte al CJ Constanta Nicusor Constantinescu la cate 5 ani de inchisoare , numarul celor condamnati in dosarul retrocedarii plajelor fiind de peste 30 de persoane.Politistii constanteni pregatesc documentele pentru emiterea mandatului de urmarire internationala pe numele lui Radu Mazare, aflat de peste un an in Madagascar.