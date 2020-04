Fostul presedinte al CJ Brasov, Aristotel Cancescu, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare in prima instanta

Ziare.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs in zece zile."(Instanta - n.red.) dispune achitarea inculpatului Cancescu Aristotel Adrian - pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (...) dispune achitarea aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de luare de mita (...) dispune achitarea aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de spalare a banilor. (...) dispune achitarea aceluiasi inculpat pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, conform sursei citate.De asemenea, instanta l-a achitat pe Cancescu privind comiterea infractiunii de trafic de influenta."(...)si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 al 1 lit a, b si g C.pen pe o durata de 4 ani, pedeapsa complementara (...)si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor (...)In baza art. 47 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 Cod penalsi pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art 66 al 1 lit a, b si g C.pen pe o durata de 3 ani, pedeapsa complementara executabila cf art 68 lit c C.pen. (...)", se arata in solutia instantei.Conform documentului citat, a fost dedusa din pedeapsa retinerea de la 6 aprilie 2014 si arestarea preventiva si la domiciliu de la 24 octombrie 2014 la 22 iunie 2015.Aristotel Cancescu a fost trimis in judecata in acest dosar, pe 17 decembrie 2014, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie DNA - Serviciul Teritorial Brasov, el fiind acuzat de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (cinci infractiuni), luare de mita, spalare a banilor, trafic de influenta si instigare la tentativa la abuz in serviciu.In dosar au mai fost cercetati fostul deputat al Partidului Conservator (PC) Ion Dinita, fostul administrator public al judetului Brasov la data faptelor, Radu Ispas, precum si fosti angajati ai Consiliului Judetean si ai unor institutii din subordinea administratiei judetene, conform DNA.Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov in perioada 2000-2016 a mai fost trimis in judecata, dupa 2013, in alte sase dosare instrumentate de procurorii DNA Brasov.