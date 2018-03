Fostul sindicalist Liviu Luca a intrat in greva foamei. Sustine ca a fost perchezitionat si tinut gol, pe holul inchisorii

Ziare.

Avocatul lui Liviu Luca, Marius Arizan, a declarat, luni, ca fostul sindicalist a intrat in greva foamei imediat dupa ce a fost perchezitionat si lasat gol pe culoarul de acces al inchisorii din Ploiesti."A intrat in greva foamei imediat dupa acea perchezitie. El este acum la izolare, atentie, nu la izolator, la izolare este tinut sub supraveghere", a spus Arizan, citat de Mediafax.Potrivit acestuia, familia lui Liviu Luca l-a instiintat ca vineri, la Penitenciarul Ploiesti, unde omul de afaceri este incarcerat, a avut loc o perchezitie in camera de detentie, Liviu Luca fiind scos dezbracat pe holul de acces al inchisorii, alaturi de alti detinuti."Eu nu am vorbit personal cu Liviu Luca. Familia mi-a transmis ca joi Liviu Luca a fost chemat la judecatorul de supraveghere sa dea declaratii dupa ce marti a depus o plangere ca i-a fost diminuat spatiul util din camera, unde au mai fost aduse doua paturi suprapuse.Vineri a avut loc o perchezitie in camera de detentie, iar Liviu Luca a fost o scos gol pusca pe holul de acces, cu un cearsaf in mana in care avea puse bunurile de uz personal. A fost tinut pe hol alaturi de alti detinuti cat a avut loc perchezitia", a spus avocatul.Marius Arizan a precizat ca, marti, va merge la Penitenciarul Ploiesti pentru a sta de vorba cu omul de afaceri.Referitor la acuzatiile despre perchezitionarea lui Liviu Luca, Admnistratia Nationala a Pententiciarelor a transmis, sambata, cand abia aparusera informatiile in spatiul public, ca aceasta este o masura necesara luata pentru siguranta locurilor de detinere, mentinerea si restabilirea ordinii si disciplinei in randul persoanelor private de libertate."Administratia Nationala a Penitenciarelor se opune oricaror forme de incalcare a drepturilor persoanelor private de libertate, acestea fiind, de indata, valorificate la autoritatile competente", se arata in comunicat.Citeste AICI comunicatul integral transmis de ANPLuni, reprezentantii Admnistratiei Nationale a Pententiciarelor au declarat pentruca a fost demarata o verificare interna pentru stabilirea veridicitatii aspectelor prezentate de avocatul lui Liviu Luca.Amintim ca Liviu Luca a fost condamnat in 2016 la la sase ani de inchisoare in dosarul falimentarii companiei Petromservice si a fost incarcerat la Penitenciarul Ploiesti.