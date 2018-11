Gardienii vor sisteme de bruiaj in inchisoare: 2.000 de telefoane mobile au fost gasite la detinuti

Ziare.

Dintre cele, 406 au fost gasite inainte de intrarea in posesie, iar 1.598 ulterior, a precizat ANP pentru AGERPRES. In aceeasi perioada au fost descoperite, dintre care 467 inainte de intrarea in posesie, iar 1.879 dupa.Potrivit sursei citate, de la inceputul anului si pana la sfarsitul lunii octombrie, au fost depistate 157 de substante susceptibil a fi, dintre care 38 inainte de intrarea in posesie, iar 119 ulterior.Caile si metodele de introducere in sistemul penitenciar a obiectelor interzice sunt dintre cele mai diverse, cele mai multe fiind ascunse in pachete cu alimente si bunuri primite de detinuti, de la apartinatori ai acestora sau alte persoane ori in interiorul corespondentei.Pentru a tine pasul cu tehnologia, in penitenciare au fost instalate aparate de scanat bagaje, porti detectoare de metale, detectoare portabile de metale si alte echipamente specifice, a precizat ANP.O alta soltie ar fi instalarea unor. "In vederea implementarii unui sistem tehnic de reducere a semnalului GSM, au fost intreprinse demersuri pentru identificarea si implementarea unor sisteme destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor", a mai mentionat ANP.In alta ordine de idei, ANP a informat ca aproape 90 de persoane custodiate au decedat de la inceputul anului pana pe 14 noiembrie,"In perioada 1 ianuarie 2018-14 noiembrie 2018, in sistemul penitenciar, s-au inregistrat 87 decese in randul persoanelor custodiate (77 decese s-au produs din cauze naturale, iar alte 10 prin suicid), nefiind constatata, pana in prezent, culpa vreunui angajat", a precizat ANP.Conform sursei citate, de la inceputul anului pana pe 31 octombrie, in unitatile subordonate ANP nu a avut loc nicio evadare."Incidentele care au avut loc in aceasta perioada au fost: 1 parasire dintr-un centru educativ (3 persoane internate), 6 tentative de evadare (14 detinuti), 6 parasiri de la punctele de lucru (6 detinuti) si o tentativa de parasire a punctului de lucru (1 detinut) . Precizam faptul ca toate persoanele private de libertate au fost capturate", a adaugat ANP.