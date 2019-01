Gratierea, o tinta falsa. Anul acesta s-ar putea goli puscariile, daca intra in vigoare cateva acte normative

Gratierea, o tinta falsa

De ce nu construim noi penitenciare?

Cea mai grava problema e lipsa de reinsertie in societate dupa liberare, conditionata sau nu

Victime

Informatia apare in conditiile in care se vorbeste tot mai insistent despre o posibila ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, dar si despre infractiunile violente comise de tot mai multi detinuti liberati conditionat in baza recursului compensatoriu, lege sustinuta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si adoptata cu voturile PSD-ALDE-UDMR.Cele mai noi date arata ca 650 de puscariasi scapati la marea eliberare decisa de Toader au revenit dupa gratii, iar aproape 200 au comis noi infractiuni cu violenta , ne-a explicat ca de prevederile controversatei legi 169/2017 au beneficiat "care s-au liberat dupa data intrarii ei in vigoare"."Iar motivul nu este doar acela ca nu putem asigura suprafata minima de 4 mp ceruta, ci sunt si alte: sa eradicam igrasia, mucegaiul, sa asiguram temperaturi adecvate sau grupuri sanitare care asigura intimitatea etc.Prin urmare, toti detinutii care dupa data intrarii in vigoare a legii 169 se aflau in sistemul penitenciar si ajunsesera aproape de momentul eliberarii sunt beneficiari", a declaratpentruLiderul SNLP ne-a mai precizat ca datele statistice arata ca ", nu s-a constatat o crestere, insa numarul de detinuti custodiati (efectivele din sistem) scade, iar rata de recidiva (numarul de detinuti recidivisti pe care ii avem in penitenciare la un moment dat), ca medie lunara, este de asemenea relativ constanta: 38-40%"."Insa un alt factor pe care trebuie sa il luam in considerare este o(legea 253).De aceea, avem o descrestere a numarului de detinuti per total, nu neaparat ca efect direct al remediilor, care, oricum, contribuie la scoaterea mai rapida din penitenciare a detinutilor", a adaugat acesta.Liderul SNLP atrage atentia asupra altor proiecte de lege care sunt pe cale sa intre in vigoare si care ar putea duce la eliberarea a peste 10.000 de detinuti, adica mai bine de jumatate din efectivul actual."Ce este mai important este sa atragem atentia asupra acestei tinte false - Gratierea. In spatele paravanului amenintarii cu gratierea a aparut si legea 169, dar sunt pe cale sa intre in vigoare si alte acte normative.Nu il mai amintesc pe cel cu, care e putin 'amortit' in Parlament, dar avem, adoptata, dar blocata de CCR in prima faza, adoptata din nou de Parlament si care se afla din nou la CCR, care urmeaza sa se pronunte cat de curand (ianuarie-februarie).Daca acea lege va intra in vigoare, va dati seama ca. Ca o concluzie simplista, prealabila, putem sa zicem ca am putea avea. Dar poate fi mai mare, chiar daca ramanem la ideea de vocatie - decide comisia de liberare si apoi instanta.In paralel, se preconizeaza, coborarea cu o treapta - daca acum pentru pedepse de peste 10 ani trebuie sa faci 3/4 din pedeapsa, atunci vei putea sa te liberezi conditionat la 2/ 3, si tot asa, pana la cea mai putin aspra sanctiune cu inchisoarea.Deci putem vorbi de 5-6.000 de posibili detinuti liberati conditionat.La o prima estimare, sarim de 10.000 de detinuti cu perspectiva de liberare conditionata, poate chiar 15.000, daca ne ducem in integralitatea proiectului de modificare a legii de executare a pedepselor, care include si alte masuri. Retineti: fara sa mai apucam sa vorbim despre gratiere! Iar noi ne uitam cu toata atentia si ne indreptam toate fortele catre gratiere...De ce va mai fi nevoie de gratiere daca in sistemul penitenciar din Romania vor mai ramane 7.000 de detinuti?! Acum avem circa 20.000", ne-a explicat liderul SNLP.Stefan Teoroc reaminteste ca aceste masuri au fost luate pentru ca "ne-a impins CEDO" sa imbunatatim conditiile din penitenciare, dar ele nu erau singurele care puteau fi luate."CEDO ne-a impins catre astfel de masuri, dar noi doar pe astea am putut sa le luam....Noi n-am putut sa facem nimic in sensul de a asigura spatii corespunzatoare, doarIn rest, nimic.Ah, da, bine, avem un imprumut aprobat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, o sa vedem cum vom reusi sa ii cheltuim si ce va iesi. Dar asta in timp. Pana atunci, toti detinutii din celelalte spatii beneficiaza de remedii", a mai explicat Stefan Teoroc.Stefan Teoroc spune ca, din perspectiva lui de bun cunoscator al fenomenului, "cel mai rau este faptul ca majoritatea detinutilor din sistemul penitenciar din Romania sunt oameni fara posibilitati, unii nu au nici familie, nici domiciliu si nu au sansa sa aiba un loc de munca"."Pleaca din penitenciar, ii aruncam in strada si cine se ocupa de ei? Probatiunea?. Ce sa faca mai intai? Iar legea nici macar nu ii obliga pe cei de la probatiune sa aiba grija de detinutii liberati.Incotro o iau acestia? Cum se hranesc, cine are grija de ei?", intreaba retoric liderul sindical.Intrebat daca s-a mai facut ceva in ultimul an legat de introducerea bratarilor electronice, Stefan Teoroc a negat."Nu,si nu se pune problema. Este la nivel de proiect si, chiar daca maine s-ar adopta legea, nu stim exact cine va aplica sistemul (pica pe Politie sau nu?) ", a adaugat acesta.In concluzie, "nu zice nimeni ca este rau sa avem sanctiuni mai putin aspre, dar daca nu angrenam o astfel de masura intr-un complex, intr-un set mai amplu, care sa asigure reintegrarea in societate si evitarea recidivei, ce am obtinut, de fapt?", avertizeaza liderul SNLP."Ne uitam cum pica oamenii pe strada si deocamdata e doar un semn. E regretabil ce s-a intamplat, dar fenomenul s-ar putea sa se acutizeze, daca ne uitam si din perspectiva radicalizarii populatiei, pentru ca si Romania 'evolueaza' in acest sens.Daca pe fondul asta noi flexibilizam politica infractional-penala fara sa asiguram nimic in schimb celor care ies, ei sunt nevoiti sa se descurce singuri si rezultatele se vad", a conchis Stefan Teoroc.