Guvernul va imprumuta 177 de milioane de euro pentru construirea a doua penitenciare

"A fost adoptat un proiect de lege pentru aprobarea unui imprumut acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru modernizarea infrastructurii judiciare din Romania, va fi finantata constructia a doua penitenciare Berceni (Prahova) si Buzau, precum si construirea unei facilitati pentru pregatirea personalului din penitenciare - Ilfov si un centru de recuperare a capacitatii de munca personalului din enitenciare, in judetul Brasov", a anuntat Danca, miercuri, intr-o conferinta de presa.Valoarea proiectului este de 221,5 milioane euro, din care 177 milioane de euro este valoarea imprumutului."Acest proiect de lege este un act normativ extrem de important in zona judiciara, cunoscand problemele pe care sistemul de penitenciare il ridica ca urmare a supraaglomerarii, iar solutia nu trebuie sa fie in zona eliberarilor conditionate anticipate - care au produs violenta stradala si fenomene sociale nedorite - ci in investitii in sistemul penitenciar", a mai spus Danca.Saptamana trecuta, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei (care se ocupa de executarea hotararilor CEDO) reunit la Strasbourg a hotarat sa amane emiterea unei rezolutii critice la adresa sistemului penitenciar din Romania si sa emita in loc acesteia o decizie de recomandare Hotararea a fost luata dupa trei ore de dezbateri intense, in urma pozitiei si argumentelor prezentate de ministrul Justitiei Catalin Predoiu, se arata intr-un comunicat al MJ.