ICCJ va dezbate azi contestatia tortionarului Visinescu, care vrea intreruperea executarii pedepsei

Pe 1 martie, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, formulata de Alexandru Visinescu , fost comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, care executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii Hotararea instantei a venit dupa ce INML a recomandat, ulterior efectuarii unei expertize medico-legale, ca Visinescu sa ramana internat pe toata durata detentiei. Acesta se afla in prezent la Spitalul Penitenciarului Jilava.Avocatii lui Visinescu sustin ca acesta sufera de mai multe afectiuni, printre care una neuronal-degenerativa.Pe 10 februarie 2017, Alexandru Visinescu a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 20 de ani de inchisoare pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii in legatura cu abuzurile exercitate asupra detinutilor politici.Tot atunci, instanta a dispus degradarea militara a lui Alexandru Visinescu, acesta avand de platit, in solidar cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul de Interne si ANP, despagubiri de 300.000 euro catre trei parti civile, urmasi ai detinutilor inchisi la Ramnicu Sarat: Nicoleta Eremia - 50.000 euro, Elena Iacob - 100.000 euro si Anca Cernea - 150.000 euro.Procurorii sustin ca, in perioada 1956 - 1963, Alexandru Visinescu, in calitate de comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, a savarsit actiuni si inactiuni sistematice, care au avut ca rezultat persecutarea colectivitatii reprezentate de detinutii politici incarcerati, prin privare de drepturi fundamentale ale omului sau prin restrangerea grava a exercitarii acestora pe motive de ordin politic.Astfel, detinutii erau supusi unor conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugerea lor fizica, fara sa li se asigure un minimum de medicamente si fara sa li se acorde ingrijiri sau asistenta medicala adecvate.Totodata, netratarea bolnavilor, refuzul de transfer catre spitalele-penitenciar, degradarea starii de sanatate a condamnatilor prin lipsa hranei, lipsa incalzirii, pedepsele aplicate discretionar si abuziv, conditiile de detentie inumane, relele tratamente, bataia si alte violente, ignorarea adreselor si sesizarilor formulate de detinuti erau tot atatea actiuni menite a duce la exterminarea fizica a persoanelor incarcerate.Principalele categorii de detinuti aflate in penitenciar, asa cum reiese dintr-o nota a lui Visinescu adresata Consiliului Securitatii Statului din anul 1967, erau: fosti conducatori in guvernele burghezo-mosieresti si in conducerile PNT si PNL; fosti conducatori ai diverselor organizatii subversive; foste cadre de conducere dupa 23 august 1944; foste cadre MAI dupa 23 august 1944; fosti conducatori ai diverselor secte religioase; alte cazuri mai izolate."Conditiile de viata din Penitenciarul Ramnicu Sarat, asa cum reies din documente si au fost descrise si de fostii detinuti, au creat premisele aparitiei unor afectiuni deosebit de grave, soldate in cateva cazuri cu decesul, proband natura abuziva si tratamentul neglijent aplicat de comandantul inchisorii, lt. col. (r) Visinescu Alexandru. Regimul impus nu asigura sub nicio forma conditiile minime de supravietuire pe termen lung, avand in vedere ca de cele mai multe ori sentintele se intindeau pe o perioada care depasea 10 ani. Decesul detinutilor survenea, astfel, in urma unui proces lent, dar eficace, prin care acestia erau torturati fizic si psihic", sustin procurorii.Pana in prezent, au fost identificati 138 de detinuti care au trecut prin Penitenciarul Ramnicu Sarat in timpul mandatului lui Alexandru Visinescu.