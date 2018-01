Inca un condamnat pentru coruptie a fugit din tara? Un om de afaceri care l-a mituit pe Uioreanu e de negasit

Condamnati definitiv pentru coruptie

Ziare.

com

"La data de 31.01.2018, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Tribunalul Cluj.Pe numele a doi barbati din municipiul Cluj-Napoca, respectiv comuna Iclod, judetul Cluj, au fost emise mandate de executare a unor pedepse de 6 ani si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, tentativa de complicitate la infractiunea de spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata, respectiv 3 ani inchisoare pentru dare de mita. Politistii efectueaza cercetari privind un al treilea barbat care a fost dat in urmarire. Cei doi barbati au fost introdusi in Penitenciarul de Maxima Siguranta Gherla", informeaza IPJ Cluj.Surse judiciare au declarat pentru Agerpres ca persoana data in urmarire este Ioan Bene si ca ceilalti doi condamnati, Horea Uioreanu si omul de afaceri Vasile Pagacean, au fost dusi la Penitenciarul Gherla.Aceleasi surse spun ca, in cazul in care nu va fi gasit, Ioan Bene va fi dat in urmarire internationala, existand suspiciuni caPotrivit Actual de Cluj , Ioan Bene ar avea rezidenta in Suedia si s-ar afla acolo.Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanu a fost condamnat miercuri, printr-o decizie a Curtii de Apel Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani.Sentinta este definitiva."A fost schimbata incadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani in tentativa de spalare de bani. Tribunalul Cluj il condamnase la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, iar Curtea de Apel l-a condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare si interzicerea unor drepturi", au declarat surse judiciare.Pe 12 mai 2016, Horea Uioreanu a fost condamnat la sase ani si jumatate de inchisoare cu executare, pentru luare de mita, printr-o decizie a Tribunalului Cluj.Uioreanu a fost retinut de procurorii DNA in 2014. In rechizitoriul intocmit la acea vreme se arata ca, in calitate de presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu "a pretins de la Pogacean Vasile suma totala de 693.224 lei din care, in perioada aprilie 2013 - mai 2014, in mod repetat, a primit in zece transe suma totala de 134.500 lei pentru ca, in exercitarea functiei sale, sa directioneze alocari bugetare din bugetul CJ Cluj nemijlocit sau prin mecanismele de finantare reglementate de OUG nr. 28/2013 catre unitati administrativ teritorial din judetul Cluj, in vederea finantarii contractelor pe care respectivele entitati le aveau cu societatea Sinai Compimpex SRL, detinuta de inculpatul Pogacean Vasile".De asemenea, el "a pretins de la inculpatul Ioan Bene suma totala de 300.000 lei, din care in perioada octombrie 2012 - martie 2014, in mod repetat, a primit in sapte transe suma totala de 278.000 lei pentru ca, in exercitarea functiei sale, sa directioneze alocari bugetare din bugetul CJ Cluj nemijlocit in vederea platii contractelor derulate de SCC Napoca SA detinuta de inculpatul Ioan Bene".Ioan Bene a fost condamnat, miercuri, tot la 6 ani si 4 luni inchisoare, iar Vasile Pogacean a fost condamnat la trei ani de inchisoare, pentru dare de mita.Intr-un alt dosar, pe 5 mai 2016, Horea Uioreanu a fost condamnat si de Curtea de Apel Cluj la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la savarsirea infractiunii de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii de foloase necuvenite.Pe 22 decembrie 2016, el a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la savarsirea infractiunii de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii de foloase necuvenite.